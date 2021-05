Daydreamer Anticipazioni 18 maggio 2021: Melahat diventa una ricca ereditiera!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 18 maggio 2021. Melahat riceve a sorpresa una cospicua eredità, che le farà perdere la testa.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 18 maggio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Mentre la Fikri Harika rischia di perdere l’affare da milioni con il signor Asim, la fortuna strizza l’occhio a Melahat. La vicina di casa Aydin, infatti, scopre di aver ereditato una grossa somma da una principessa afgana, cara amica della sua famiglia, e ora è ufficialmente ricca. L’evento sconvolgerà parecchio Melahat, confusa dal fatto di possedere un bene di tale valore, al punto di farle perdere la ragione. Nel frattempo, Selim viene a conoscenza di quanto accaduto alla vicina di casa di Nihat e Mevkibe, e trama nell’ombra per assicurarsi una parte dell’eredità.

Melahat ereditiera a sorpresa nella Puntata di Daydreamer del 18 maggio 2021

Nel quartiere della famiglia Aydin giunge una notizia inaspettata: una principessa afgana ha lasciato la sua cospicua eredità a Melahat. La vicina di casa di Nihat e Mevkibe non si sarebbe mai aspettata di essere nominata erede di tale fortuna, pur sapendo che la sua famiglia e quella della principessa si conoscono da diversi decenni. La parrucchierà è al settimo cielo e condivide con gioia la notizia con Mevkibe, proprio mentre la Fikri Harika lotta per rimanere a galla, cercando di convincere Asim a collaborare con loro.

Anticipazioni Daydreamer: Melahat perde la ragione!

Melahat ha sempre vissuto la sua vita con umiltà, senza mai chiedere nulla a nessuno e dispensando aiuti a tutti i vicini. La pettegola parrucchiera, dunque, si trova completamente spiazzata scoprendo di essere diventata ricca improvvisamente. La cifra da capogiro non avrà un influsso positivo su Melahat, che inizierà a comportarsi in modo sempre più bizzarro, finendo con l’infastidire Mevkibe. La madre delle sorelle Aydin si lamenterà per il repentino cambiamento dell’amica, e le sue parole finiranno per destare la curiosità di Selim.

Daydreamer Anticipazioni: Selim si prepara al colpo

Selim è tornato a Istanbul in cerca di soldi e non ha esitato a ingannare Huma e Mihriban. Le due amiche si sono contese l’attenzione dell’uomo, finendo con il far impazzire Aziz che ha lasciato per sempre la città e le diatribe tra i due amori della sua vita. Ascoltando quanto appena accaduto a Melahat, Selim si convince di poter sfruttare la follia della donna a suo vantaggio, preparandosi per un grosso colpo.

