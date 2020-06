Daydreamer Anticipazioni 18 giugno 2020: Un imbarazzante viaggio mette in difficoltà Sanem

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Daydreamer - Le Ali del Sogno dell'episodio di giovedì 18 giugno 2020. Ecco cosa succederà nella Puntata della Soap, in onda su Canale5.

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Daydreamer in onda giovedì 18 giugno 2020. Nella trama dell'episodio in onda su Canale 5 alle 14.45, Can cercherà di convincere la modella Arzu Tas a lavorare con la sua azienda e stracciare il contratto con Aylin. La perfida pubblicista ha però ricattato l'artista con delle sue vecchie foto e ora la tiene in pugno. Il Divit, ignaro dei progetti della sua rivale – in combutta con Emre – parte alla volta di Agva in compagnia di Sanem, per parlare personalmente con Arzu. Il viaggio sarà rocambolesco e imbarazzante per la bella Aydin. Intanto Leyla viene accusata di essere la spia che ha messo nei guai la Fikri Harika.

Aylin ricatta Arzu Tas nelle Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 18 giugno 2020

Dopo il vincente progetto Albatros, Can ha un'altra idea per la Fikri Harika: ingaggiare Arzu Tas – modella famosissima – e aggiudicarsi la campagna pubblicitaria di una nota azienda dolciaria con cui la ragazza ha una partnership. Peccato però che Emre abbia informato Aylin di questo piano e che la perfida manager abbia un asso nella manica per boicottare il Divit. La bellissima conosce infatti personalmente la modella e ha in mano delle sue foto molto compromettenti, che usa per ricattarla e costringerla a firmare il contratto con la sua agenzia pubblicitaria e a stracciare quello con la Fikri. Can, saputo della novità, decide di parlare di persona con Arzu, sicuro di riuscire a convincerla.

Anticipazioni Daydreamer: Can e Sanem partono per Agva

Can informa Emre di voler raggiungere Arzu nel lussoso hotel in cui alloggia e il fratello gli consiglia di portare con sé Sanem. La ragazza ha il compito di impedire al fotografo di incontrare la modella e dovrà fare di tutto purché questo succeda. Il viaggio è rocambolesco! La Aydin prima nasconde la patente di Can, poi finge di non sapere guidare bene e infine imbocca una strada di campagna, tanto inagibile da forare una ruota. Ma il destino vorrà che i due raggiungano comunque l'hotel. Sarà al suo interno che Sanem passerà al piano b, che prevede una serie di depistaggi per impedire l'incontro tra il suo capo e la cliente. Le Anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che Arzu non sarà un personaggio facile da gestire per la bella protagonista, che – davanti alle svenevoli avance dell'artista a Can – non potrà nascondere la sua gelosia.

Daydreamer Anticipazioni: Leyla accusata di essere la spia

Mentre Can e Sanem sono ad Agva, Leyla non se la passa per nulla bene. Prima della partenza Nazim – il tecnico informatico – ha informato i fratelli Divit che sono stati trovati dei file sospetti sul pc della Aydin. Tutti in azienda vengono a sapere che la segretaria è probabilmente la spia che cercano. Leyla, all'oscuro degli ultimi risvolti, farà capolino alla Fikri e soffrirà nel vedere che tutti la osservano come fosse una ladra. Emre cerca di rassicurarla – è ovviamente lui ad aver usato il computer della giovane per mandare i documenti ad Aylin – e le promette di aiutarla.

