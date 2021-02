Daydreamer Anticipazioni 18 febbraio 2021: Can distrugge il romanzo di Sanem, poi scatena una rissa!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 18 febbraio 2021, in onda su Canale5. Persuasa da Yigit, Sanem si reca al rifugio per parlare con Can del romanzo ma la situazione prenderà una piega drammatica.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del18 febbraio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Sanem stava per arrendersi, impossibilitata a sconfiggere il blocco dello scrittore, ma un’intuizione potrebbe aver salvato la sua nascente carriera di scrittrice. La Aydin vorrebbe pubblicare il suo diario segreto, che ripercorre la storia d’amore con Can, ma ha bisogno del consenso del suo fidanzato. Il Divit non è certo di voler far conoscere al mondo i dettagli della sua vita privata, della quale è sempre stato molto geloso, e si prende del tempo per riflettere. Incalzata da Yigit, Sanem decide di raggiungere Can al rifugio e proprio qui accadrà qualcosa di impensabile!

Sanem corre da Can nella Puntata di Daydreamer del 18 febbraio 2021

Can è stato messo davanti ad una scelta difficile: la pubblicazione del diario segreto di Sanem porterebbe a galla i suoi segreti e la sua vita privata, ma impedire che la sua fidanzata possa pubblicarlo porterebbe alla distruzione della carriera di scrittrice di Sanem. Il Divit è in difficoltà e chiede alla sua promessa sposa del tempo per riflettere sul da farsi, allontanandosi dal mondo nella pace del suo rifugio, ormai non più tanto segreto. Sanem è preoccupata, perché non vorrebbe spingere Can a fare qualcosa che potrebbe ferirlo, ma al contempo spera che lui le dia il consenso per non vedere andare in frantumi il suo sogno. In questa situazione molto tesa si inserisce Yigit, che consiglia a Sanem di correre dal suo fidanzato.

Anticipazioni Daydreamer: Yigit incastra Can

Yigit sprona Sanem a incontrare Can, recandosi nel suo rifugio di montagna. Preoccupata per la reazione del fidanzato, la Aydin lascia che sia il suo editore a controllare la situazione. Yigit trova un falò accesso, di Can nessuna traccia ma il diario di Sanem è pericolosamente vicino alle fiamme. Certo di poter conquistare Sanem allontanandola da Can, Yigit prende una decisione inaspettata gettando nelle fiamme il diario della scrittrice. In quel momento, tuttavia, sopraggiunge il Divit che rimane perplesso nel trovare il rivale vicino al falò, e capisce che è stato lui a gettarvi lo scritto di Sanem. Il fotografo diventa una furia e si scaglia contro Yigit, proprio mentre la Aydin esce allo scoperto e si trova davanti una scena molto violenta.

Daydreamer Anticipazioni: Can colpisce Yigit

Can è furioso! Si è allontanato per andare a prendere la legna, ormai quasi certo di voler far pubblicare a Sanem il suo diario, per ritrovarsi accusato di un crimine mai commesso. Yigit si è avvicinato di soppiattò e lo ha incastrato. Can si scaglia con ferocia contro il rivale, dando inizio ad una colluttazione, sotto lo sguardo attonito di Sanem, convinta che l’uomo che ama abbia appena dato alle fiamme il suo sogno. Nello scontro a mani nude, il Divit è senza dubbio favorito e finisce con il colpire e ferire molto gravemente Yigit. Le conseguenze di questo gesto, saranno dir poco drammatiche…

Daydreamer va onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.