Vediamo le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 18 agosto 2020. In questo Episodio Can, scoperte le bugie di Sanem, rompe con lei mentre Emre corrompe un dirigente della YRT.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer, per la puntata del 18 agosto 2020. Nell'episodio in onda alle 14.50 su Canale5, Can è sconvolto dalla verità su Sanem. La ragazza gli confessa di avergli detto delle bugie ma di non avergli mai voluto fare del male. Il Divit è fuori di sé dalla rabbia e non accetta spiegazioni. Intanto Emre paga la bustarella al direttore commerciale della Yeret Holding e mette così definitivamente nei guai la Fikri Harika.

Sanem confessa a Can le sue bugie in questa puntata di Daydreamer del 18 agosto 2020

Can è sconvolto! Ha scoperto che Sanem è una bugiarda e che gli ha tenuto nascosta una verità sconcertante. Non solo non è mai stata fidanzata con Osman ma quando si è introdotta a casa sua, era per recuperare un prezioso documento che serviva ad Emre. Il fotografo si sente tradito e come successo con Metin, rompe ogni rapporto con la Aydin. Sebbene abbia il cuore spezzato il Divit non ha intenzione di dare altre possibilità alla sua amata. Il suo tradimento deve essere punito.

Anticipazioni Daydreamer: Emre mente a Can e inguaia Sanem

Can ha scoperto che nelle bugie di Sanem è coinvolto pure Emre. Decide così di affrontare il fratello e di capire che tipo di documento doveva recuperare la Aydin, quella famosa sera. Emre ovviamente mente e racconta al fratello che si trattava di una documentazione riguardante la loro madre. Così facendo protegge il grande segreto che lo lega ad Aylin. La cartellina rossa è infatti la prova che il terribile duo, ha firmato un accordo per diventare soci. Can è furioso e decide di allontanare Emre dall'azienda, fregandosene del fatto che il manager sia in possesso del 10% delle quote dell'azienda.

Daydreamer Anticipazioni: Emre paga la bustarella alla YRT

Can non dà alcuna chance a Sanem di spiegarsi e la ragazza è distrutta. Ora può solo cercare di spiegare al Divit come stanno le cose, certa che tra loro sia finita per sempre. Emre intanto continua a tramare nell'ombra. Deciso a risanare le finanze della Fikri, paga alla YRT una bustarella per comprare la firma del contratto e acquisire la holding come suo nuovo cliente. Sarà un'azione che gli si ritorcerà contro, con grande soddisfazione di Aylin.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45