Daydreamer Anticipazioni 17 ottobre 2020: Can è nei guai ed è colpa di Sanem...

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Daydreamer per la puntata del 17 ottobre 2020, in onda su Canale5. Nell’Episodio, Can è in prigione e alla Fikri si fa largo la voce che sia per colpa di Sanem.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 17 ottobre 2020. Nelle Trame dei due episodi della soap in onda alle 15.10 su Canale5, Can è in carcere e la sua situazione non è delle migliori. Su di lui pesa l'accusa di aggressione a Fabbri. L'avvocato del Divit è molto preoccupato ma all'improvviso qualcosa sembra cambiare. Il francese ritira la denuncia e il fotografo può tornare in libertà. Ma cosa sarà successo?

Anticipazioni Daydreamer: Can in prigione

Nella puntata di Daydreamer dell'11 ottobre 2020, abbiamo visto come Can, stanco delle intromissioni di Fabbri nella sua azienda e nella vita di Sanem, abbia affrontato il francese, arrivando però purtroppo alle mani. Lo scontro tra i due manager si è concluso nel peggiore dei modi e il profumiere, furioso, ha immediatamente denunciato il suo rivale, che ora deve scontare la sua pena in carcere. Il fotografo è seriamente nei guai e su di lui pesa l'accusa di aggressione e addirittura di tentato omicidio. Tutti alla Fikri sono in pensa per il loro capo, soprattutto Sanem ed Emre, che si ritengono responsabili di quanto accaduto.

Daydreamer Anticipazioni: Can accusato di tentato omicidio

L'avvocato di Can è molto preoccupato. L'accusa è molto pesante e il suo assistito dovrà rispondere di tentato omicidio. La polizia chiede infatti al Divit se abbia minacciato Fabbri di ucciderlo ed è chiaro che il francese voglia farla pagare duramente al suo rivale. Sanem ed Emre si sentono in colpa. Il minore dei fratelli Divit chiede immediatamente spiegazioni ad Aylin, convinto che ci sia lei dietro a tutto questo. La donna, ovviamente, nega ma stavolta il manager sembra non crederle. Intanto alla Fikri si fa largo la voce che quanto successo a Can sia colpa di Sanem. Sia Ceyda che Deren, colpevolizzano l'Aydin e pensano che debba essere allontanata dall'azienda.

Sanem tenta di salvare Can in questa puntata di Daydreamer del 17 ottobre 2020

I pettegolezzi su Sanem arrivano all'orecchio della ragazza. L'Aydin è tristissima e in parte ritiene che Deren e Ceyda abbiano ragione: è colpa sua se Can è in prigione. La giovane pensa sia arrivato il momento di consegnare a Fabbri la ricetta del suo profumo e nonostante Ceycey, Leyla, Osman ed Ayhan cerchino di dissuaderla, si convince che sia l'unica cosa giusta da fare. Così, il giorno dopo, telefona all'imprenditore chiedendogli un incontro. I due, faccia a faccia, si mettono d'accordo. Fabbri ritirerà la denuncia e non dirà nulla a Can del loro accordo e lei gli consegnerà il suo profumo. L'imprenditore accetta e Can può essere scarcerato.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.