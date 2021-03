Daydreamer Anticipazioni 17 marzo 2021: Can ci ripensa e fugge, rapendo Sanem!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 17 marzo 2021, in onda su Canale5. Dopo la notte trascorsa insieme, Sanem e Can sono vicinissimi. La bugia di Yigit allarma la Aydin che corre al molo e viene rapita dal Divit.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 17 marzo 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Sanem e Can hanno trascorso la notte insieme alla figlia di Cansu, e questa ritrovata intimità ha portato a galla i loro sentimenti. Gli amici della coppia si accorgono del cambiamento e cercano un modo per far riavvicinare la scrittrice e il Divit, spiando attentamente tutti i loro movimenti. Nel frattempo, Can è deciso a dimostrare la colpevolezza di Yigit e decide di consultare un investigatore privato, che avrà il compito di pedinate l’editore e rivelare l’identità del suo misterioso complice. Quando Yigit vede Can al molo e riferisce a Sanem che il fotografo sembra essere sul punto di partire, la Aydin si precipita sulla barca facendo una vera e propria scenata. Consapevole che avrà ben poche occasioni di essere solo con la donna che ama, Can rapisce Sanem e prende il largo con la sua imbarcazione.

Can e Sanem vicinissimi nella Puntata di Daydreamer del 17 marzo 2021

Can e Sanem si sono riavvicinati grazie alla neonata, figlia di Cansu, alla quale hanno fatto da babysitter per tutta la notte. Al risveglio tra loro c’è parecchio imbarazzo, dal momento che i sentimenti non vanno di pari passo alla razionalità ed entrambi trovano strano aver condiviso un momento così intimi quando la situazione tra loro non è ancora del tutto chiara. Gli amici della coppia si accorgono immediatamente che qualcosa è cambiato grazie a questa esperienza e, con l’intento di studiare le prossime mosse per riavvicinare Sanem e Can, iniziano a spiarli da molto vicino.

Anticipazioni Daydreamer: Can deciso a smascherare Yigit

Can vuole provare a Sanem che Yigit è colpevole di averla raggirata, provocando la loro separazione. L’editore deve aver scoperto il bluff del Divit grazie ad un complice, che lo ha avvisato dell’inesistenza delle telecamere di sicurezza nella sua baita segreta. Deciso a concentrarsi sul rapporto con la Aydin, Can chiede aiuto ad un investigatore privato per smascherare Yigit e il suo misterioso aiutante. Quel che di certo non può sapere è che la complice dell’editore è una persona molto vicina a lui…

Daydreamer Anticipazioni: Sanem rapita!

Yigit fa visita a Sanem, rivelandole di aver appena visto Can intento a sistemare la barca forse per partire nuovamente. La Aydin, furiosa, si reca al molo insultando il suo ex fidanzato e impedendogli di partire. In realtà Can stava semplicemente controllando che l’imbarcazione fosse in ordine, non avendo alcuna intenzione di lasciare la donna che ama. Il Divit coglie al volo l’occasione di trascorrere altro tempo da solo con Sanem e decide di mettere in moto la barca, rapendola. La Aydin si dispera e chiede di poter scendere, ma ormai Can ha preso il largo con lei a bordo. Quando la scrittrice si calma, il fotografo le fa un dono inaspettato che colpirà dritto al cuore di Sanem!

Scopriamo tutte le Anticipazioni delle Trame di Daydreamer dal 15 al 19 marzo 2021.

Daydreamer va onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.