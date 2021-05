Daydreamer Anticipazioni 17 maggio 2021: Can sotto shock, riaffiorano i ricordi su Sanem!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 17 maggio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Can è rimasto molto colpito dalla scenata di gelosia di Sanem e ha deciso di rassicurare la sua fidanzata, organizzando per lei una fuga romantica. Il Divit porta la scrittrice su un’isola deserta, dove i due hanno modo di parlare apertamente dei propri sentimenti e di trascorrere l’intera notte insieme, abbracciati sotto le stelle. Al suo risveglio, Can ha alcuni flashback del passato che gli riportano alla mente momenti importanti della sua storia d’amore con Sanem. La mente del fotografo sta finalmente collaborando per permettergli di recuperare la memoria?

Can, Sanem e l’isola deserta nella Puntata di Daydreamer del 17 maggio 2021

Sanem è molto gelosa di Ayca e del modo in cui la giovane riesce a trovare similarità con Can, senza neppure troppa fatica. Convinta che il suo fidanzato abbia un debole per la giovane, Sanem ha fatto una vera e propria scenata di gelosia che ha spiazzato Can e lo ha portato a riflettere sulla loro relazione. Il Divit, infatti, si rende conto che la perdita della memoria deve aver reso la Aydin ancora più insicura e decide di recuperare, trascinandola in una fuga romantica che contempla loro due, le stelle e un’isola deserta.

Anticipazioni Daydreamer: Can e Sanem si amano ancora?

Sanem non ha mai smesso di sperare che Can potesse riuscire a recuperare i suoi ricordi, così da continuare la loro storia d’amore da dove si è interrotta a causa del terribile incidente automobilistico. La Aydin è innamorata del fotografo, ma si può dire lo stesso di lui? Can è molto confuso, sente di essere legato alla scrittrice ma non ricorda la portata dei suoi sentimenti, e finisce con il far innervosire Sanem senza volere. La notte trascorsa insieme, tuttavia, sembra avvicinare la coppia al punto che il Divit deve fermarsi a riflettere seriamente sulle proprie intenzioni.

Daydreamer Anticipazioni: riaffiorano i ricordi di Can!

Can ha trascorso un’esperienza bellissima con Sanem e, nonostante sia ancora decisamente confuso, non può negare che con la scrittrice ci sia un’alchimia unica. Dopo una notte trascorsa abbracciati sotto le stelle, il Divit vivrà una serie di flashback che fanno ben sperare. La sua memoria ha iniziato finalmente a collaborare o si tratta di un falso allarme?

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntata di Daydreamer dal 17 al 21 maggio 2021.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.