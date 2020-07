Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Ecco cosa vedremo nell'Episodio del 17 luglio 2020 su Canale5.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 17 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.45 su Canale5, dopo la burrascosa lite sugli scogli con Can, Sanem deve comunque presentarsi sul set dello shooting fotografico. Sarà una giornata ricca di tensione non solo per l'Aydin ma anche per Deren e Aylin sempre più in guerra. Intanto Polen, arrivata sul posto, fa di tutto per screditare Sanem agli occhi del fotografo. I suoi tentativi però falliscono... anzi tra Can e Sanem sembra realizzarsi un sogno.

Anticipazioni Daydreamer: Deren e Aylin sempre più rivali

È arrivato il giorno dello shooting fotografico per i prodotti biologici. Deren e Aylin, nonostante si siano divise i compiti, continuano la loro guerra personale. Le due ex collaboratrici non si sopportano e Deren è sempre più infastidita. La Yuksel le mette costantemente i bastoni tra le ruote e la sminuisce davanti ai suoi dipendenti. La sfida sembra destinata a continuare per lungo tempo. Intanto Nihat, Osman e Muzo sono pronti con il loro catering. Mevkibe è con loro. Can bendato, ha giudicato i suoi piatti migliori di quelli di Aysun e la signora Aydin è entrata di diritto nella squadra!

Daydreamer Anticipazioni: Can si vendica di Sanem

Dopo la burrascosa lite con Can, Sanem è costretta a presentarsi comunque sul set dello shooting. Il fotografo non si lascia scappare occasione di metterla in imbarazzo, vendicandosi della lite della sera prima. Il Divit è stanco delle continue fughe della ragazza e non capisce perché faccia sempre dei passi indietro, quando è palese che tra di loro c'è un forte sentimento. A peggiorare la situazione tra loro ci si mette Polen. La bellissima arriva sul set incantando tutti e per tutta la serata, cerca di attirare l'attenzione di Can in ogni modo. Dopo essere riuscita a ritagliarsi un momento di pace con lui, gli confessa di essere molto sorpresa che uno come lui si sia innamorato di una ragazza sciatta e povera come l'Aydin. Polen insulta la povera Sanem, che purtroppo ascolta la conversazione nascosta dietro un albero.

Can e Sanem... un sogno che si realizza! In questa puntata di Daydreamer del 17 luglio 2020

L'attore scelto per lo spot si rivela essere incapace ma soprattutto, dopo una giornata al sole, si sente male! La Fikri è nel panico. Chi lo sostituirà? Leyla propone Osman come sostituto e il ragazzo fa un ottimo lavoro. Le riprese sono finite e tutti possono tornare a casa. Sanem si trattiene ancora per qualche minuto a raccogliere dei fiori per la sua crema. Le Anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che Can la segue ma lei gli dice che vuole rimanere sola. Poco più tardi, la Aydin decide di fare un bagno al mare e completamente vestita, entra in acqua. Improvvisamente Can la raggiunge e come era accaduto nel sogno di Sanem, l'abbraccia e le chiede di non lasciarlo mai più! I due ragazzi si sfiorano le labbra!

