Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 17 febbraio 2021, in onda su Canale5. Sanem non trova l’ispirazione per il suo romanzo, e vuole pubblicare il diario che contiene la storia d’amore con Can.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del17 febbraio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Sanem ha ancora pochi giorni per terminare i primi capitoli del suo romanzo, così che Yigit possa presentarlo all’agenzia americana e ottenere il contratto tanto agognato per la sua protetta. Le tensioni con Can distraggono la Aydin, che non trova ispirazione neppure nel silenzioso e bucolico capanno di montagna che il suo fidanzato le mette a disposizione. Messa alle strette da Yigit, che teme di perdere il vantaggioso accordo con la casa editrice, Sanem prende una decisione inaspettata e propone al suo capo di pubblicare il diario segreto, che raccoglie nei minimi particolari la lunga e tormentata storia d’amore con il Divit.

Can ‘rapisce’ Sanem nella Puntata di Daydreamer del 17 febbraio 2021

Can sa di aver sbagliato, mettendo troppa pressione a Sanem a causa della sua gelosia. Yigit ha dimostrato di avere un contratto in piena regola, che offrirebbe alla Aydin l’occasione di farsi conoscere anche in America, e le accuse del Divit non hanno fatto altro che confondere ancora di più la dolce aspirante scrittrice. Per rimediare alla sua scenata, Can organizza una sorpresa molto romantica e chiede a Sanem di farsi trovare pronta per fare colazione insieme. Il Divit ha allestito un banchetto da favola, con tanto di fiori e decorazioni, nel giardino della sua casa in montagna. Qui, lontano da occhi indiscreti, Can spera che Sanem trovi la sua ispirazioni prima dello scadere del tempo!

Anticipazioni Daydreamer: Sanem rinuncia al suo sogno?

Sanem è felice per il gesto romantico di Can e cerca di trarre ispirazione dalla natura che la circonda, così da scrivere almeno i primi capitoli del suo romanzo e assicurarsi il contratto, che Yigit è stato così gentile da procurale. Per quanto si sforzi, tuttavia, la Aydin non trova nulla da scrivere e continua a stracciare fogli di carta bianca, disperata per l’improvvisa scomparsa del suo estro poetico. Come è possibile che, dopo aver trascorso la vita a sognare di diventare una scrittrice affermata e visitare le Galapagos, adesso le sia impossibile mettere nero su bianco le sue emozioni? Sanem è sempre più agitata e non sa come giustificarsi con Yigit, che cerca di spronarla prima dello scadere del tempo, ma potrebbe essere già troppo tardi…

Daydreamer Anticipazioni: Can protagonista del romanzo di Sanem

Sanem sta per gettare la spugna, dopo giorni intensi che hanno offuscato tutta la sua grande creatività. Dalla sua penna escono parole senza senso, storie senza peso e la Aydin è disperata. Proprio quando ormai il momento della resa si avvicina, Sanem ha un’intuizione: pubblicare il suo diario segreto, che racconta nei minimi dettagli la storia d’amore con Can. La giovane scrittrice propone l’idea a Yigit, che accetta volentieri dopo aver scoperto che il diario ha molto potenziale. Can accetterà di diventare il protagonista del romanzo di Sanem?

Daydreamer va onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.