Daydreamer Anticipazioni 16 giugno 2020: Emre e Aylin diventano soci. Per Can sarà la fine?

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Daydreamer - Le Ali del Sogno dell'episodio di martedì 16 giugno 2020. Ecco cosa succederà nella Puntata della Soap, in onda su Canale5.

Vediamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni di Daydreamer. Nella puntata di martedì 16 giugno 2020 - in onda su Canale5 alle 14.45 – Aylin convincere a Emre firmare dei documenti che li rendono soci. Il Divit diventa a tutti gli effetti un doppiogiochista ed è pronto a rubare, per la sua amata, il progetto della Fikri Harika per una compagnia aerea. Sanem intanto comincia a provare qualcosa per il suo nuovo capo mentre a casa Aydin, Leyla teme ancora di essere licenziata mentre Mevkibe fa voto di silenzio dopo lo “scandaloso” incontro con la madre di Muzaffer "Zebercet". Ma vediamo cosa succede.

Un nuovo progetto per la Fikri Harika nelle Anticipazioni di Daydreamer del 16 giugno 2020

Sanem ha rischiato di finire in prigione. Can l'ha scoperta mentre si trovava a casa sua, mandata da Emre a recuperare la cartellina rossa che avrebbe svelato tutti i segreti del giovane Divit. La ragazza è riuscita a convincere il suo capo di essersi introdotta nella sua abitazione per recuperare il suo anello di fidanzamento, lasciato erroneamente nella tasca della giacca di Emre. Can sembra bere la scusa ed è visibilmente infastidito dalla relazione della sua nuova dipendente. Ma ha altro a cui pensare: deve preparare un nuovo progetto per una compagnia aerea.

Anticipazioni Daydreamer: Aylin ed Emre diventano soci

Emre scopre che suo fratello ha in mente un nuovo progetto: una pubblicità per una famosa compagnia aerea. Tutti alla Fikri sono entusiasti di questa novità, soprattutto Guliz. Deren viene incaricata da Can di trovare un'idea da proporre ai clienti e suo fratello, ormai diventato socio di Aylin, è pronto a rivelare alla perfida Yüksel tutti i dettagli della proposta. I due cercano di sabotare il primogenito di Aziz e di screditarlo davanti a tutti. In questo piano finirà nuovamente coinvolta Sanem, che intanto sta cercando di liberarsi di Muzaffer.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem non sposerà Muzaffer

Mevkibe, la madre di Sanem e Leyla, ha finto di combinare il matrimonio tra Muzaffer e la sua secondogenita ma la cosa ha finito per ritorcersi contro di lei. La serata è stata un fiasco e ora tutti nel vicinato sanno cosa è successo. Una vera e propria tragedia per Mevkibe che si chiude nel mutismo, generando il panico in tutta la famiglia. Leyla intanto ha paura di non essere più richiamata in ufficio e si trova suo malgrado, a dare una mano nel supermercato di suo padre.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45