Daydreamer Anticipazioni 16 febbraio 2021: Can e Yigit sfiorano la rissa!

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 16 febbraio 2021, in onda su Canale5. Can scopre che Yigit potrebbe aver mentito a Sanem e lo affronta, sfiorando la rissa con il suo rivale.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del16 febbraio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Can non si fida di Yigit, certo che il giovane editore stia facendo di tutto per conquistare Sanem. La Aydin non ha notato gli sguardi languidi che Yigit le riserva, e interpreta i suoi gesti come segnali di amicizia e fiducia, arrivando a criticare apertamente il suo fidanzato per l’eccessiva gelosia. Il Divit incarica un investigatore privato di raccogliere informazioni su Yigit e, certo che lui stia ingannando Sanem, lo affronta durante il ricevimento di nozze di Leyla e Emre. I due contendenti sfioreranno la rissa, mentre Sanem sarà sempre più confusa sul suo futuro con Can.

Can scopre l’inganno di Yigit nella Puntata di Daydreamer del 16 febbraio 2021

Can ha capito che Yigit, dietro l’apparenza di educato e gentile capo editore, vuole arrivare al cuore di Sanem. Il Divit non riesce a spiegare le sue ragione alla fidanzata, che lo tratta come un uomo eccessivamente geloso e possessivo, infastidita dal fatto che la sua continua intromissione stia rovinando la sua concentrazione per il romanzo di debutto. Così, Can ha deciso di assoldare un investigatore privato, chiedendo anche aiuto a CeyCey. Il bizzarro dipendente della Fikri Harika si è intrufolato nell’appartamento di Yigit, senza tuttavia riuscire a raccogliere prove schiaccianti della sua colpevolezza. L’investigatore, al contrario, ha trovato qualcosa di molto sospetto sul conto del fratello di Polen e sceglie il ricevimento di nozze di Leyla e Emre per comunicare le novità al fotografo…

Anticipazioni Daydreamer: Can accusa Yigit

Leyla e Emre sono i protagonisti, bellissimi, della loro festa di nozze che sembra portare un’apparente pace tra le rispettive famiglie. L’atmosfera di felicità e gioia, tuttavia, è rovinata dall’arrivo dell’investigatore privato assoldato da Can che comunica notizie scioccanti su Yigit. Il Divit ora ha le prove che l’editore sta raggirando Sanem, promettendole un contratto con una fantomatica agenzia americana, solo per assicurarsi che lei rimanga al suo fianco. Quando Yigit si avvicina a Sanem per ballare, Can perde le staffe e invita in modo poco cortese il suo rivale ad un faccia a faccia. Sanem, stupita dalla reazione del suo fidanzato, segue i due fuori dalla sala sperando che il Divit non perde la calma.

Daydreamer Anticipazioni: rissa sfiorata tra Can e Yigit

Can ora è certo che Yigit stia ingannando Sanem, e accusa pubblicamente il giovane editore di aver mentito per tutto questo tempo, dal momento che l’agenzia americana non esiste. Yigit, sorpreso dall’accusa e dall’atteggiamento provocatorio del Divit, mostra a Sanem l’accordo che aveva intenzione di farle firmare per iniziare il suo primo romanzo e assicurarsi la pubblicazione negli States. Il contratto è perfettamente regolare e Can è costretto a calmare i suoi nervi, quando la Aydin lo guarda con disprezzo e chiede scusa al suo capo. Sanem perdonerà l’ennesima scenata del suo promesso sposo?

Scopriamo le Trame delle Anticipaizoni di Daydreamer dal 15 al 19 febbraio 2021.

