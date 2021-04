Daydreamer Anticipazioni 16 aprile 2021: Huma e Mihriban truffate, Aziz lascia la Turchia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 16 aprile 2021, in onda su Canale5. Mentre Aziz lascia la città, Huma e Mihriban accolgono Selim che si rivelerà essere un truffatore.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 16 aprile 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Aziz è stanco delle continue liti tra Huma e Mihriban, e ormai non riconosce più il carattere mite e solare della sua fidanzata, al punto da decidere di allontanarsi da Istanbul e trasferirsi in Europa per qualche tempo. Rimaste sole, le due donne accolgono con gioia l’arrivo dell’amico Selim che, tuttavia, sembra essere tornato in città per approfittarsi della loro gentilezza e, soprattutto, dei loro soldi. Nel frattempo, per la Fikri Harika è un momento decisamente negativo, amplificato dal disastroso incontro con il nuovo cliente. Sanem e Can sono troppo indaffarati a tenere la loro relazione segreta per occuparsi dell’agenzia?

Selim amico- truffatore nella Puntata di Daydreamer del 16 aprile 2021

Aziz non sopporta più di essere conteso da Huma e Mihriban in modo così violento. Nonostante abbia rassicurato molte volte la sua fidanzata a proposito dei suoi sentimenti per lei, Mihriban è ancora convinta che la rivale voglia sottrarle il suo innamorato e, ogni giorno che passa, inizia ad assomigliare sempre più alla sua ex moglie. Il Divit prende una decisione sofferta e lascia la città, per trascorrere un po’ di tempo in Europa e riflettere sul suo futuro con Mihriban. Lei, nel frattempo, incontra l’amico Selim che è tornato in Turchia dopo anni di assenza. Selim riallaccia i rapporti anche con Huma, ma sembra non avere intenzioni pulite nei confronti delle due donne.

Anticipazioni Daydreamer: i sospetti di Nihat e Mevkibe

Tornata in città dopo essersi occupata del padre, Mevkibe ha messo in riga Nihat ed è curiosa di scoprire le ultime novità sulle sue figlie. Sanem, tuttavia, è sempre più schiva ed evita in tutti i modi di comunicare con sua madre. I coniugi Aydin sono certi che la minore delle loro figlie stia nascondendo qualcosa, ma di certo non si aspettano una rivelazione bomba: Can e Sanem sono tornati insieme!

Daydreamer Anticipazioni: disastro per la Fikri Harika

La Fikri Harika ha ottenuto un incontro con una nuova compagnia che potrebbe assicurargli molti soldi in cambio in futuro. Si tratta della Art Tekstil, pronta a mettersi nelle mani sapienti dei pubblicitari. Purtroppo l’incontro si rivela un disastro, complice la location en plein air che non sembra proprio piacere a dipendenti abituati alla città.

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Daydreamer dal 12 al 16 aprile 2021.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.