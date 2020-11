Daydreamer, Anticipazioni 15 novembre 2020: Sanem è una bugiarda, Can torna da Polen...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 15 novembre 2020. Nell'episodio in onda alle 16 su Canale5, Sanem riunisce la squadra della Fikri Harika per creare una nuova campagna, dopo che Enzo Fabbri ha rubato lo slogan della RedMode, con la complicità di Aylin. Mentre Deren riconquista il suo posto in azienda, Can scopre tutte le bugie raccontate dalla sua fidanzata e si rifugia tra le braccia di Polen.

Anticipazioni Daydreamer: Sanem e Deren si alleano

Aylin ha ingannato Deren ed è riuscita a rubare lo slogan della nuova campagna RedMode di Mckinnon. Il cliente è furioso con i dipendenti della Fikri Harika, e l’agenzia rischia di perdere un grosso guadagno. Decisa ad aiutare Can, Sanem riunisce i suoi colleghi e invita Deren a partecipare alla creazione di un nuovo e accattivante slogan. La responsabile, distrutta per il licenziamento, si lascia convincere e si reca a casa Aydin pronta a dimostrare a Can la sua lealtà. La vicinanza forzata crea un bel legame tra Sanem e Deren che, per la prima volta dopo mesi, sembrano riuscire a collaborare in armonia. Mentre la squadra lavora ad una nuova campagna, Can chiama Sanem e le comunica di essere molto pentito per aver licenziato Deren su due piedi. La Aydin chiede al suo fidanzato di perdonare la dipendente e Deren è al settimo cielo.

Daydreamer Anticipazioni: Leyla scopre il ricatto di Aylin

Mentre Can sembra aver mollato la presa e non ha più stimoli per continuare il suo lavoro, Emre vuole giustizia. Il minore dei fratelli Divit ha un confronto con Leyla e le rivela di non essere tornato insieme ad Aylin. La Aydin capisce che la perfida ex modella sta mentendo e ha una reazione inaspettata. Emre ora è certo che Leyla sia ancora innamorata di lui, e che abbia accettato il fidanzamento con Osman solo per allontanarsi dal dolore. Proprio mentre Leyla sta per confessare tutto, l’affascinante macellaio si presenta alla Fikri Harika e interrompe il confronto tra i due ex amanti. Deciso a dimostrare a Leyla di poter cambiare, Emre mette tutte le sue energie nel tentativo di risollevare l’agenzia e scoprire il responsabile della soffiata sullo slogan di RedMode. Insieme ad un avvocato, Emre scopre che è stata Aylin a sottrarre i file della campagna dal computer di Sanem e avverte Mine, l’assistente di Fabbri. La donna è furiosa e lascia la compagnia dell’imprenditore francese, non condividendo il gesto scorretto del suo capo. Mine vuole rivelare tutto a Can ma così facendo potrebbe mettere in pericolo l’oscuro segreto di Sanem…

Can torna da Polen in questa Puntata di Daydreamer del 15 novembre 2020

Sanem e la squadra creativa, capitanata da Deren, mostrano a Can il nuovo progetto e il fotografo ne è entusiasta. Il burbero Divit chiede perdono a Deren e le chiede di tornare ufficialmente alla Fikri Harika. Dopo aver ottenuto l’approvazione di Mckinnon, Sanem e Can festeggiano ma sono interrotti dall’arrivo di Polen. La donna è tornata a Istanbul sotto suggerimento di Huma, che vuole separare il figlio e l’aspirante scrittrice a tutti i costi. Polen offre a Can un lavoro come fotografo a Londra, ma il Divit la liquida in pochi minuti. Certa che ormai nulla potrebbe separarla da Can, la dolce Sanem decide di rivelare tutta la verità sull’accordo con Fabbri ma qualcuno la precede. Mine, sentendosi in debito con l’agenzia rivale, consegna a Can alcuni documenti che possono incastrare l’imprenditore francese e si lascia sfuggire dell’accordo con la Aydin. Distrutto dall’ennesimo inganno della sua promessa sposa, Can si vendica e riesce a far arrestare Fabbri poi affronta Emre e lo accusa di aver agito alle sue spalle. Mentre Huma avverte Polen e le suggerisce di raggiungere il figlio nello chalet di montagna, Emre aggiorna Sanem su quanto appena accaduto. La Aydin è sconvolta e raggiunge in fretta il rifugio per spiegare al suo fidanzato ogni cosa. Giunta sul posto, tuttavia, trova Can e Polen insieme…

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda la domenica alle 16/strong> su Canale5.