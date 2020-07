Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Ecco cosa succederà nell'Episodio del 15 luglio 2020 su Canale5.

Polen chiede a Can di potersi trattenere ancora un po' di tempo a Istanbul da lui. La ragazza ha notato lo strano comportamento del suo ex fidanzato e vuole vederci chiaro sul suo rapporto con Sanem. Intanto alla Fikri si prepara il catering vegano. Deren chiede a Ceycey di occuparsene ma il ragazzo dà di matto. Per fortuna Leyla sistema la situazione chiedendo a Osman di cucinare per la sua azienda, le sue deliziose kofke vegane.

Polen tenta il tutto e per tutto con Can in questa puntata di Daydreamer del 15 luglio 2020

Dopo aver passato prima una cena e poi un dopocena rocambolesco, Polen ha ormai capito che la misteriosa donna di cui le ha parlato Can, è Sanem. La ragazza ha infatti visto il suo ex fidanzato guardare con grande interesse le foto della Aydin ed è ormai fuori dubbio che il fotografo si sia preso una sbandata per lei. Sebbene abbia visto Can folle di gelosia per l'Aydin, Polen è però convinta di riuscire ancora a riconquistare il cuore del bel Divit. Crede infatti che si tratti di una semplice infatuazione, forse dovuta alla loro continua lontananza. Chiede così al ragazzo di poter restare ancora per un po' a Istanbul, sua ospite, causando però una serie di fraintendimenti.

Anticipazioni Daydreamer: Aylin arriva alla Fikri

Sanem, dopo la serata trascorsa ad aiutare Polen, è convinta che la ragazza abbia fatto pace con Can. A confermare questa teoria ci si mette Guliz che rivela a Sanem di aver sentito che Polen ha posticipato la data del suo biglietto. La Aydin pensa di non avere più speranze con il fotografo ed è pronta a voltare pagina. Intanto alla Fikri arriva il nemico. Can ha riassunto Aylin o meglio le ha dato il permesso di collaborare alla campagna dei prodotti biologici, con grande disappunto di Deren. Tra le due si respira aria di sfida e si scoprono dei “tragici” trascorsi.

Daydreamer Anticipazioni: Ceycey dà di matto

Deren è furiosa che Aylin sia tornata alla Fikri e cerca di convincere Can a mandarla via. Purtroppo le sue parole rimangono inascoltate e la ragazza va sempre più fuori di testa. A peggiorare la situazione ci si mette l'organizzazione di un catering completamente vegano. Nessuno sembra essere all'altezza della situazione e Deren scarica la responsabilità a Ceycey. Il simpaticissimo giovane non sa proprio come comportarsi e non ha idea di cosa significhino termini come fruttariano e crudista e dà letteralmente di matto davanti a Can. La soluzione è però dietro l'angolo.

Daydreamer Anticipazioni e Trame: Osman eroe di Leyla

Ceycey chiede aiuto a Leyla – unica vegetariana che conosce. La Aydin trova immediatamente la soluzione: Osman. Il macellaio fa delle ottime kofke vegane e con l'adeguata indicazione di menu sarà in grado di occuparsi di un catering luculliano e che incanterà i clienti. Il ragazzo accetta di aiutare la sua amata amica, solo per farla contenta. In realtà però teme di fare brutta figura e di non essere in grado di occuparsi di questo gravoso impegno. Attenzione però! Osman non sarà solo. Nihat, Muzo e Ayhan gli promettono aiuto, pronti a dare una svolta al loro business appena nato. Anche Mevkibe entrerà nel gruppo, dopo aver scoperto che il marito sarà impegnato in un set pubblicitario con tante e belle modelle e dopo aver saputo che Aysun sta dando loro una mano cucinando le altre pietanze richieste dalla Fikri.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45