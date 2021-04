Daydreamer Anticipazioni 15 aprile 2021: Sanem costretta a nascondere un segreto...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 15 aprile 2021, in onda su Canale5. Sanem e Leyla sono tornati insieme, ma la Aydin vuole tenerlo nascosto alla sua famiglia.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 15 aprile 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Can e Sanem hanno ceduto alla passione che li lega, scegliendo di darsi una seconda occasione. La coppia annuncia la notizia ai dipendenti della Fikri Harika, che festeggiano la riconciliazione. Tutti sono sinceramente felici per Can e Sanem, che hanno lottato fin troppo a lungo con i propri sentimenti. Ora, tuttavia, la Aydin ha una nuova preoccupazione. Come reagirà la sua famiglia? Mevkibe e Nihat cercheranno di separarli ancora?

Can e Sanem di nuovo innamorati nella Puntata di Daydreamer del 15 aprile 2021

Can e Sanem hanno ceduto alla passione. Dopo un anno di separazione, i due hanno affrontato una difficile convivenza nella tenuta di Mihriban, lottando contro i propri sentimenti poiché spaventati dalla prospettiva di soffrire ancora per amore. Ormai, tuttavia, i muri sono caduti e la coppia ha deciso di concedersi una seconda occasione. Sanem e Can, infatti, hanno imparato dai propri errori: la scrittrice non tarperà più le ali al suo fidanzato, mentre il fotografo cercherà di fidarsi di più della Aydin e di non farsi prendere dalla gelosia.

Anticipazioni Daydreamer: lieto annuncio per i dipendenti della Fikri Harika

Dopo aver deciso di tornare insieme, Sanem e Can non vogliono più tenerlo nascosto ai loro amici. La coppia riunisce nella tenuta di Mihriban i dipendenti della Fikri Harika e annuncia a tutti il lieto evento. CeyCey, Deren, Muzzo, Deniz e Bulut sono felicissimi di sapere Sanem e Can di nuovo innamorati, dopo aver cercato di riunirli con tutti gli stratagemma possibili.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem pronta a mentire per Can

Sanem è felice di aver dato una possibilità a Can, certa che la loro storia d’amore sarà bellissima. L’unico cruccio della Aydin rimane la reazione della sua famiglia. Nihat e Mevkibe sono ancora preoccupati per il ritorno del Divit, dal momento che temono che il fotografo possa causare un altro crollo emotivo alla loro adorata figlia. Per evitare che i suoi genitori tentino di separarli ancora, Sanem decide di tenere clandestino il ritorno di fiamma con Can.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.