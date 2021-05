Daydreamer Anticipazioni 14 maggio 2021: Can sedotto da Ayca, Sanem diventa una furia

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 14 maggio 2021, in onda su Canale5. Can è attratto da Ayca e Sanem farà una scenata di gelosia, obbligando il Divit a correre ai ripari.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 14 maggio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Ayca ha salvato il contratto con il padre Asim, assicurando alla Fikri Harika i fondi necessari per evitare la banca rotta. Can è molto grato ad Ayca, con la quale sembra avere tanti interessi e passioni in comune. Sanem non può fare a meno di essere gelosa e, concluso il meeting, farà una scenata in piena regola al suo fidanzato, certa che lui ormai non provi più nulla per lei. Messo alle strette, Can chiederà aiuto a Deren per organizzare una sorpresa alla scrittrice. L’idea di Can, tuttavia, potrebbe avere effetti collaterali non desiderati.

Sanem gelosa di Ayca nella Puntata di Daydreamer del 14 maggio 2021

Ayca ha salvato Can e la Fikri Harika, persuadendo suo padre Asim ad accettare il contratto di collaborazione con l’agenzia pubblicitaria, nonostante il disastroso meeting. Il Divit è grato alla giovane e, durante un invito a pranzo per festeggiare, si accorge di avere tante passioni in comune con lei. Vista la complicità che si è creata tra i due, Sanem è preda della gelosia e fa una vera e propria scenata, accusando Can di provare qualcosa per Ayca. Il Divit è spiazzato, non ha mai visto la Aydin tanto furiosa e si trova costretto a correre ai ripari.

Anticipazioni Daydreamer: Can rapisce (di nuovo) Sanem

Preoccupato per la reazione eccessiva di Sanem, il Divit chiede aiuto a Deren per organizzare una sorpresa alla sua fidanzata, con tanto di rapimento. Sanem si reca in un hotel convinta di dover svolgere un lavoro per l’agenzia e Can si fa trovare sul posto. La Aydin è sorpresa ma non vuole dare soddisfazioni al fotografo, certa che lui stia pensando di mollarla per Ayca. Con non poca fatica, Can convince Sanem a seguirlo e la ragazza si trova, ancora una volta, rapita contro la sua volontà.

Daydreamer Anticipazioni: romantica sorpresa per Sanem

Can ha scovato un isolotto solitario, facilmente raggiungibile con una moto d’acqua e vuole portare lì Sanem, per trascorrere del tempo completamente da soli. Il Divit è confuso riguardo ai suoi sentimenti e alla situazione ma spera che, lontano da stimoli esterni, la sua memoria possa collaborare e far riaffiorare ricordi della storia d’amore con la Aydin. Inizialmente irrequieta, Sanem si lascia andare e si gode la romantica sorpresa che, tuttavia, potrebbe avere effetti collaterali non desiderati…

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.