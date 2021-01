Daydreamer Anticipazioni 14 gennaio 2021: Sanem accetta la proposta di Yigit

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer, in onda il 14 gennaio 2021 in prima serata su Canale5. Sanem accetta la proposta di Yigit, Can geloso si avvicina a Polen.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer di questa sera, 14 gennaio 2021, in onda alle 21.45 su Canale5. Sanem ha conquistato tutti con la sua presentazione e Can le si avvicina per parlare. Huma e Polen faranno di tutto per separare la coppia, compreso persuadere il Divit ad aiutare la sua ex fidanzata nella pubblicazione del suo libro di ricette tradizionali. Sanem sta per concludere la sua esperienza alla Fikri Harika ma le ostilità con Can si inaspriscono, dopo che il fotografo scopre che la Aydin ha accettato la proposta di lavoro di Yigit.

Huma e Polen uniscono le forze nelle Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 14 gennaio 2021

Il pubblico è rimasto estasiato dalla presentazione di Sanem e Deren, e Can raggiunge la Aydin sotto il palco per congratularsi con lei. La bella copywriter vorrebbe approfittare del momento per parlare con il Divit, ma Huma e Polen fanno di tutto per separarli. La determinata ex fidanzata, infatti, interrompe la conversazione cercando di attirare l’attenzione di Can e, quando è evidente che lui ha più interesse nel parlare con Sanem, la perfida Huma arriva persino a fingere un malore pur di allontanarli. La madre dei fratelli Divit ha studiato un piano ben congegnato per separare Can e Sanem, e coinvolge Polen nell’impresa convincendola a chiedere al capo della Fikri Harika di collaborare al suo progetto editoriale, in veste di fotografo ufficiale.

Anticipazioni Daydreamer: Leyla e Emre si scontrano

Leyla vive un momento di estrema confusione, certa che l’amore con Emre sia ormai impossibile a causa delle bugie dell’uomo. La Aydin arriva persino a provare invidia per Sanem, che ha deciso di lasciare la Fikri Harika e cercare la sua strada lontano dai drammi del cuore. La giovane stagista, infatti, ha accettato la proposta di Yigit, dopo che è rimasto al suo capezzale, che le ha promesso di realizzare il suo romanzo, assumendola nella sua piccola casa editrice. Quando Polen organizza una cena a casa Divit, Leyla si trova costretta a dividere gli spazi con Emre e cerca in tutti i modi di mettere più distanza possibile. Il minore dei Divit scova il suo nascondiglio e le chiede di rimanere amici, ma Leyla è categorica: dopo tutte le sue bugie, lei non potrà mai più fidarsi delle sue parole.

Daydreamer Anticipazioni, colpo di scena: Yigit e Polen sono fratelli!

Yigit ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Sanem e la fortuna ha voluto che lei aspirasse a diventare una scrittrice, e lui fosse il proprietario di una piccola casa editrice. Yigit vuole approfittare della distanza che si sta creando tra l’aspirante scrittrice e Can, e propone alla Aydin di lavorare nella sua agenzia. Durante la festa indetta a casa dei Divit, opera di Huma che vuole mettere in cattiva luce Sanem, si scopre che Yigit è il fratello di Polen e la situazione si complica non poco. I due, infatti, pensano di unire le forze per dividere Can e Sanem approfittando del libro di cucina che Polen vuole pubblicare a tutti i costi.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il giovedì in prima serata alle 21.45 su Canale5.