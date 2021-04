Daydreamer Anticipazioni 14 aprile 2021: Leyla ha un nuovo pretendente, Emre è furioso!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 14 aprile 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Leyla è decisa a diventare una cantante professionista, anche grazie all’appoggio del marito Emre che ha visto in lei un innegabile talento. La Aydin incontra il suo ex maestro di canto Ferit, un uomo piacente che la riempie di complimenti, noncurante dell’evidente fastidio del Divit. La Aydin chiede aiuto a Ferit per migliorare le sue esibizioni, mentre Emre è preda della nera gelosia.

Leyla ha superato le sue remore, spronata dalla stima di Emre, e ora ha intenzione di dedicarsi alla sua carriere di cantante. La Aydin ha studiato canto per tanti anni, rinunciando poi al suo sogno poiché convinta che non avrebbe avuto il successo sperato. Con rinnovato spirito, la Aydin segue Emre nella loro nuova sala registrazione ma sente di aver bisogno di un’altra spinta per continuare. Nella sua testa, infatti, continua a ronzare il nome di Ferit ovvero l’insegnante che le diede lezioni di canto tanti anni prima.

Leyla incontra il maestro di canto Ferit, il primo ad aver creduto nel suo talento. L’uomo, piuttosto piacente e affabile, si mostra molto attratto dalla Aydin e la riempie di complimenti. La sorella di Sanem non può negare di essere lusingata, ma deve fingere contegno dal momento che Emre è fuori di sé dalla gelosia. L’ultima volta che Leyla è stata corteggiata da un uomo è quasi andata all’altare con lui, e il Divit non ha intenzione di vedere altri pretendenti orbitare attorno alla donna che ama…

Emre è fuori di sé: come osa Ferit provarci così spudoratamente con sua moglie? Dal momento che Leyla sembra voler collaborare con l’uomo per migliorare la sua arte canora, il Divit non può fare piazzate e tiene dentro sé tutto il rancore nei confronti di quella situazione spiacevole. Quando Ferit li invita entrambi ad una serata, Emre mostra tutta la sua gelosia ma finisce con il cedere alle richieste della moglie.

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Daydreamer dal 12 al 16 aprile 2021.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.