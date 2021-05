Daydreamer Anticipazioni 13 maggio 2021: Ayca salva Can, Sanem sconfitta...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 13 maggio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. L’idea di Sanem si rivelerà essere un vero e proprio disastro. La scrittrice ha suggerito a Selim di adottare un atteggiamento snob e prepotente, per rendere credibile il fatto che sia un regista internazionale piuttosto famoso. Selim, nel panni di Arthur Capello, scatenerà l’ira del signor Asim che minaccerà di abbandonare il meeting e la Fikri Harika. Solo il tempestivo intervento di Ayca riuscirà a salvare le sorti dell’incontro, ma Sanem non sarà felice di vedere la sua rivale entrare nelle grazie di Can.

Selim è un disastro nella Puntata di Daydreamer del 13 maggio 2021

Selim ha accettato di prendere parte alla messinscena della Fikri Harika e di interpretare il regista Arthur Capello. L’idea di Sanem metterà in pericolo tutti, dal momento che la giovane ha consigliato a Selim di comportarsi come uno snob per rendere più credibile la sua interpretazione. L’uomo si lascerà prendere la mano, calandosi fin troppo nel personaggio, e suscitando l’ira del signor Asim che minaccia di lasciare il meeting e far fallire l’accordo con la Fikri Harika.

Anticipazioni Daydreamer: Ayca salva tutti!

Sospettando che Arthur Capello non esiste ed è il frutto di una trovata dell’agenzia pubblicitaria per trattenere suo padre, Ayca si trova in una situazione scomoda. La giovane è decisamente molto interessata a collaborare con la Fikri Harika, per lavorare fianco a fianco con l’affascinante Can Divit. D’altra parte, gli affari di famiglia sono importanti e potrebbero determinare anche il suo personale fallimento. Quando Selim esagera, Ayca decide di intervenire e salvare la situazione.

Daydreamer Anticipazioni: Can e Ayca pericolosamente vicini

Ayca interviene d’impulso nella conversazione, chiedendo al padre Asim di concedere una possibilità all’agenzia di Can. Il Divit è colpito dalla prontezza della giovane, che è decisamente molto più simile a lui di quanto si sarebbe mai aspettato. Sanem, nel frattempo, è furiosa perché vede il suo fidanzato troppo interessato alla nuova arrivata.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.