Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Nella Puntata di lunedì 13 luglio 2020. Ecco cosa succederà nell'Episodio in onda su Canale5.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 13 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.45 su Canale5, Aylin è in grosse difficoltà economiche e decide prima di ipotecare la sua casa poi di giocare d'astuzia con la Fikri Harika. Intanto Sanem è convinta che Levent sia Albatros e continua a indagare su di lui. Il figlio di Remide e Can intanto organizzano la campagna pubblicitaria per i prodotti biologici e il Divit non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti del suo nuovo cliente. Polen invece continua a cercare di riconquistare il suo ex fidanzato.

Sanem crede che Levent sia Albatros in questa puntata di Daydreamer del 13 luglio 2020

Alla Fikri Harika è arrivato Levent, il figlio di Remide. Sarà lui a sostituire sua madre per la campagna dei prodotti biologici e a decidere con Can in che modo le loro aziende collaboreranno. Sanem è attratta da un altro uomo che non è il Divit ma semplicemente perché crede che sia Albatros. Il nuovo cliente è infatti alto, con i capelli lunghi ed elegantemente vestito e sembra davvero corrispondere all'uomo misterioso che l'ha baciato la sera della festa. Can è ovviamente geloso del nuovo arrivato e cerca di far capire a Sanem che sta prendendo un grosso abbaglio.

Anticipazioni Daydreamer: Aylin in difficoltà economiche inganna Can

Aylin ha scoperto di non avere abbastanza soldi per pagare i suoi debiti e ha decide di ipotecare la sua casa. La ragazza informa Emre di essere nei guai e il giovane Divit, ancora molto innamorato di lei, le lascia l'anello che avrebbe dovuto regalarle per venderlo e usare il denaro per mettersi in regola con i pagamenti. La Yuksel non vuole però accettare l'elemosina di Emre ed escogita un piano per risolvere i suoi problemi. Di buon mattino di reca a casa di Can con una proposta: gli cederà una campagna per una nota casa automobilistica se lui la farà collaborare con quella dei prodotti biologici. Il fotografo accetta e lei, prima di lasciare la villa, lascia l'anello nel comodino di Emre.

Daydreamer Anticipazioni: Can geloso di Levent ma Polen...

Levent e Can organizzano la campagna per i prodotti biologici. I due ragazzi si danno quindi appuntamento ai capannoni comprati da Remide, per un sopralluogo. Sanem è con loro – del resto l'idea è sua – ma a sorpresa c'è anche Polen. Can è evidentemente geloso del suo nuovo cliente ma non sembra in grado di osteggiarlo a causa della presenza sempre più fastidiosa della sua ex ragazza. Polen si presenta infatti sul posto con dei tacchi vertiginosi, non certamente adatti a un posto di campagna e sporco come quello. Ne vedremo delle belle... vi anticipiamo che ci sarà un pranzo molto particolare tra Levent, Polen, Can e Sanem in cui non mancheranno vere e proprie sfide a chi è più geloso!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45