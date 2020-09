Daydreamer Anticipazioni 12 settembre 2020: Sanem prende a pugni Can

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 12 settembre 2020, in onda su Canale5. Nelle trame dell'Episodio vedremo che Sanem, in preda alla gelosia, prenderà a pugni Can.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata di sabato 12 settembre 2020. Nelle Trame degli Episodi in onda alle 14.10 su Canale5 – prima di Verissimo – Emre è di nuovo all'attacco ma stavolta Sanem non accetta il folle accordo che le propone il ragazzo. Intanto Ceyda passa sempre più tempo con Can, cosa che infastidisce moltissimo Sanem. Osman invece ottiene un provino per un film ma dopo un incontro con Leyla, rischia di mandare a monte tutto. Deren scopre che a presentare la campagna sarà Sanem e ha un crollo nervoso dopo aver scoperto che la ragazza ha combinato un guaio con la campagna della Compass Sport.

Sanem rifiuta il nuovo accordo con Emre in questa puntata di Daydreamer del 12 settembre 2020

Sanem è convinta che dietro al ritorno di Aylin in azienda ci sia lo zampino di Emre. Per questo – mentre Can corre da Fabbri per affrontarlo faccia a faccia – decide di parlare con il manager per vederci chiaro. Il Divit jr. conferma i suoi sospetti e le propone un accordo: lui allontanerà per sempre Aylin dall'azienda se lei darà le sue dimissioni e sparirà dalla vita di suo fratello. La Aydin stavolta non ci sta e rifiuta l'offerta. Can li vede parlottare misteriosi e cerca di capire cosa stia succedendo tra loro ma entrambi mentono per non destare sospetti nel fotografo.

Daydreamer Anticipazioni: Emre chiede perdono a Sanem

Che Emre abbia in mente qualcosa di terribile è ormai stato svelato. Il ragazzo ha infatti preso accordi con Fabbri e ovviamente con Aylin, per mandar via dalla Fikri sia Sanem che Can e intende agire molto in fretta. Prima però deve allontanare ogni sospetto da lui e riconquistare la fiduca di Can. Per questo accetta l'invito a cena del fratello insieme a Sanem e chiede scusa – con tanto di rosa – alla Aydin. Tornato a casa racconta alla Yuksel quello che intende fare: pugnalerà alle spalle Can e si servirà di Ceyda per liberarsi di Sanem.

Trame Anticipazioni Daydreamer: Sanem prende a pugni Can

Emre si è accorto che Ceyda è invaghita di suo fratello e cerca di usare questa attrazione per liberarsi di Sanem. Per rendere le cose più difficili alla Aydin, Emre consiglia alla direttrice della Compass Sport di farsi allenare da suo fratello e di passare così più tempo insieme a lui. Sanem scopre che Can allenerà la sua rivale e si fa assumere come donna delle pulizie nella palestra in cui i due andranno a provare le mosse di kickboxing. La ragazza fa di tutto pur di impedire che tra loro succeda qualcosa. Addirittura finisce per prendere a pungi Can – in preda alla gelosia – e si intromette nell'intervista che il fotografo deve rilasciare per una nota rivista di sport, facendo andare su tutte le furie Ceyda che l'ha organizzata. Il Divit non ne sarà neppure un attimo infastidito anzi sarà molto divertito dal vedere la donna che ama, gelosa marcia di lui!

Daydreamer, ecco cosa succederà il 12 settembre 2020: Osman fa a botte e Sanem combina un disastro

Osman e Muzo si sono rivolti a un'agenzia di talenti e la bellezza del macellaio fa subito colpo. Il ragazzo viene chiamato per un provino ma rischia di rovinare tutto. Alla fermata dell'autobus che lo porterà sul set, incontra Leyla. La ragazza, ancora una volta lo snobba e la cosa degenera quando Emre compare all'orizzonte per dare un passaggio in ufficio alla bella Aydin. Osman perde la testa e comincia a fare a botte con due uomini che attendono come lui l'arrivo del bus. Intanto alla Fikri, Deren – già furiosa per aver scoperto che sarà Sanem a fare il discorso della presentazione - si accorge che la ragazza ha combinato un vero e proprio disastro. La ragazza ha sbagliato le misure della stampa dei cartelloni pubblicitari e ora tutta l'azienda rischia di fare una figuraccia. Can ha però già trovato la soluzione.

