Daydreamer Anticipazioni 12 maggio 2021: Sanem mette tutti in pericolo

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 12 maggio 2021, in onda su Canale5. Sanem chiede a Selim di impersonare Arthur Capello, ignara che la sua scelta rischia di mettere tutti in pericolo.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 12 maggio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. La Fikri Harika è in crisi: nessuno riesce a trovare un attore in grado di interpretare Arthur Capello e convincere Asim a concedere all’azienda l’esclusiva sulla nuova campagna pubblicitaria. Mentre Ayca inizia a nutrire sospetti sui dipendenti dell’agenzia pubblicitaria dei Divit, Sanem decide di ricorrere ad una soluzione rischiosa, inconsapevole che con la sua scelta metterà in pericolo tutti!

La Fikri Harika a rischio chiusura nella Puntata di Daydreamer del 12 maggio 2021

Presa alla sprovvista, Leyla ha cercato di salvare l’accordo con il signor Asim e ha inventato l’esistenza del fantomatico regista Arthur Capello. Per accertarsi che il cliente accetti la collaborazione con la Fikri Harika, le cui casse sono inesorabilmente vuote da troppo tempo, Sanem e Can si sono messi alla ricerca di un attore in grado di interpretare il ruolo con scarsi risultati. Ora l’azienda rischia il crack finanziario e nessuno sembra poter fare più nulla…

Anticipazioni Daydreamer: la strampalata idea di Sanem

Sanem è preoccupata per l’arrivo di Ayca, che sembra aver destato fin troppo interesse in Can. Certa che il crollo della Fikri Harika potrebbe scavare un solco ancora più profondo tra loro, la Aydin si mette alla ricerca di una soluzione e chiede a Selim di aiutarla. La scrittrice infatti, è certa che l’amico di Huma e Mihriban possa interpretare il regista misterioso e salvare così l’agenzia dalla banca rotta.

Daydreamer Anticipazioni: Selim fuori controllo!

Selim accetta immediatamente l’offerta di Sanem, dopo aver consolato Mihriban lasciata per sempre da Aziz. L’uomo vuole aiutare i giovani ma il suo carattere particolare lo porta a commettere un grave passo falso. Durante l’incontro con il cliente, infatti, Selim si cala fin troppo nei panni dello stancante regista Capello e fa una scenata in piena regola, che porta il signor Asim a lasciare immediatamente la riunione.

