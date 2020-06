Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer - Le Ali del Sogno dell'episodio di venerdì 12 giugno 2020. Ecco il Riassunto di quello che succederà nelle Trame della Puntata della Soap, in onda su Canale5.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer – Le ali del sogno, della puntata di venerdì 12 giugno 2020. Nelle Trame dell'Episodio della Soap, in onda su Canale5 alle 14.45, Sanem è sconvolta da quello che è successo la sera prima alla festa. Non sa infatti chi è l'umo che ha baciato e vuole scoprirlo. Intanto Can ha preso in mano le redini dell'azienda e ora è intenzionato a proteggere la stabilità dell'agenzia, contro Aylin. Il giovane Divit non permetterà più che si verifichino episodi come quelli avvenuti al party. Ma vediamo cosa succederà domani.

Anticipazioni Daydreamer: Chi ho baciato?

La seconda puntata di Daydreamer si è conclusa con il botto. Il primo incontro tra Sanem e Can è stato davvero appassionato. I due ragazzi si sono infatti scambiati un bollente bacio al buio, in un palchetto del teatro scelto per il party dei 40 anni della Fikri Harika. Can ha scambiato la nuova addetta stampa della sua azienda, per la sua fidanzata, per poi accorgersi – grazie al profumo – di essersi sbagliato. I due ragazzi cominceranno quindi a indagare su chi hanno baciato la sera prima, senza però riuscire (ancora) a scoprirlo.

Can prende in mano le redini dell'azienda nelle Anticipazioni di Daydreamer del 12 giugno 2020

Il party per festeggiare i 40 anni della Fikri Harika è stato un successo, salvo l'arrivo inaspettato di Aylin. L'ex dipendente dell'agenzia pubblicitaria, oggi sua più grande rivale, si è presentata alla festa senza essere invitata e ha messo in cattiva luce Aziz, accusandolo di averla sabotata. Can ed Emre hanno allontanato la donna dal loro padre ma non hanno potuto evitare che gli invitati assistessero alla scena. Can si decide così a non ripartire e ad accettare la direzione dell'attività di famiglia. Il ragazzo ha infatti capito quanto suo padre abbia bisogno di lui e di come la Fikri debba cambiare le sue misure di sicurezza.

Daydreamer Anticipazioni: Leyla spaventata dai nuovi protocolli di sicurezza

Durante le prime puntate della nuova soap Daydreamer abbiamo visto come Leyla e Sanem siano diverse. Se la giovane Sanem è una ragazza pura e a tratti quasi ingenua, Leyla sa il fatto suo. L'arrivo di Can alla Fikri e le nuove disposizioni di sicurezza non piacciono alla primogenita degli Aydin. Il nuovo capo dell'agenzia farà infatti mettere sotto osservazione i cellulari dei dipendenti e Leyla si rifiuterà di farsi controllare. Così facendo rischia però di essere licenziata. Attenzione poi ad Emre e Aylin. I due infatti hanno ancora una relazione e sono pronti a mettere in difficoltà Can.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45