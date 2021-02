Daydreamer Anticipazioni 12 febbraio 2021: Leyla e Emre nei guai...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del12 febbraio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Dopo tanti preparativi, sbrigati per la maggior parte da Can e Sanem, il giorno del ricevimento di nozze di Leyla e Emre è alle porte. I due novelli sposi sono molto agitati, tanto da dimenticare di comprare l’abito per il grande evento! Can e Sanem alleano le forze per aiutare la coppia, nonostante le loro divergenze. Huma e Mevkibe riusciranno a fare altrettanto durante la grande festa organizzata in onore di figli?

Leyla e Emre nei guai nella Puntata di Daydreamer del 12 febbraio 2021

Ci siamo. Dopo tanti preparativi, liste interminabili sottoscritte da Huma e Mevkibe, tensioni e scoperte scioccanti, il giorno del ricevimento di nozze di Leyla e Emre si avvicina. La coppia è agitata e felice, consapevole che ormai niente e nessuno potrà ostacolare il loro amore. Huma e Mevkibe sono state sconfitte dalle loro nozze segrete che, anche se hanno amareggiato non poco Nihat, si sono rivelate proficue per la giovane coppia che è riuscita a coronare il loro sogno d’amore senza ostacoli. Emre e Leyla sono talmente emozionati per il grande giorno da non essersi resi conto di aver dimenticato una cosa fondamentale: acquistare gli abiti da cerimonia!

Anticipazioni Daydreamer: Sanem super damigella d’onore

Leyla è nel panico: sta per sposarsi (di nuovo) davanti ad amici e parenti e né lei né Emre hanno acquistato un abito da cerimonia. Vedendo la sorella particolarmente preoccupata, Sanem contatta Can e gli chiede di unire le forse per aiutare i novelli sposi. Dopo una mattinata di shopping sfrenato, Leyla e Emre hanno finalmente trovato gli abiti per le nozze e sono più radiosi che mai. Discorso diverso va fatto per Can e Sanem, in maretta a causa delle divergenze nate durante l’organizzazione del ricevimento. La Aydin, inoltre, non sopporta che il suo fidanzato ostacoli il lavoro da scrittrice perché geloso di Yigit. Lei, infatti, considera il fratello di Polen come un semplice amico e non ha natato le occhiate languide che il ragazzo le lancia costantemente. La festa di Leyla e Emre sarà il momento giusto per fare pace?

Daydreamer Anticipazioni: Can difende la famiglia Aydin

Il ricevimento è stato organizzato con cura, fin nei minimi dettagli, e Huma si allinea a Mevkibe per non far sfigurare il proprio figlio durante un evento così importante. Can scopre che vi sono ancora molte tensioni tra le due donne e prende le parti di Sanem e della sua famiglia, riuscendo ad evitare l'ennesimo dramma.

