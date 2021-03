Daydreamer Anticipazioni 11 marzo 2021: Deren ha un piano per far tornare insieme Can e Sanem

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer dell’ 11 marzo 2021, in onda su Canale5. Mentre i dipendenti della Fikri Harika cercano di unire Sanem e Can, loro mostrano di essere schiavi di un’attrazione fatale.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer dell’ 11 marzo 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Sanem affronta Can dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio di Yigit, chiedendo spiegazioni sulla sua reazione del tutto disinteressata. Dopo un’accesa discussione, i due si chiariscono e non riescono più a nascondere l’attrazione che provano l’uno per l’altra. Nel frattempo, i dipendenti della nuova Fikri Harika sono allarmati dalla notizia che la Aydin potrebbe convolare a nozze con Yigit e fanno di tutto per costringere Sanem e Can a trascorrere del tempo insieme. Durante una sessione di brain-storming per la nuova campagna pubblicitaria delle creme naturali prodotte dalla scrittrice, tutti rimangono senza parole notando che Sanem e Can non riescono a staccarsi gli occhi di dosso. Gli amici della coppia sono felici, mentre Nihat e Mevkibe non sanno se spingere la figlia nelle braccia di Yigit oppure farsi da parte e permettere che Sanem perdoni Can.

Acceso confronto tra Can e Sanem nella Puntata di Daydreamer dell’11 marzo 2021

Sanem è delusa da Can, che sembra essersi arreso all’idea che lei sposi Yigit senza battere ciglio. La Aydin cerca il confronto con il suo ex fidanzato che, certo di poter avere ancora un’occasione dopo la reazione della scrittrice, ammette di essere geloso e di non volerla vedere tra le braccia di Yigit. Dopo questo confronto, Can e Sanem si riavvicinano nonostante tutte le incomprensioni e i timori che ancora condizionano il rapporto. Finalmente, dopo diverso tempo dal suo arrivo, il Divit intravede un barlume di speranza per poter tornare al fianco della donna che ha sempre amato.

Anticipazioni Daydreamer: i dipendenti della Fikri Harika come Cupido

Quando nella tenuta si viene a sapere della proposta di matrimonio di Yigit, i dipendenti della Fikri Harika organizzano un piano per costringere Can e Sanem a trascorrere del tempo insieme. Dal momento che l’agenzia si occupa del lancio delle creme naturali prodotte dalla Aydin, Deren coinvolge tutti in una sessione di brain-storming alla quale Can e Sanem devono necessariamente partecipare. I due, dopo il confronto, sono stati travolti da nuovi sentimenti e trascorrono la riunione a mangiarsi con gli occhi, incapaci di scollare lo sguardo per più di pochi secondi con grande sorpresa di Deren.

Daydreamer Anticipazioni: Mevkibe e Nihat tifano Yigit?

Nihat e Mevkibe sono rimati piuttosto scossi dal ritorno di Can, preoccupati che la figlia minore abbia un nuovo crollo emotivo e psicologico. Innegabilmente, tuttavia, Can e Sanem si amano ancora di un amore che si trova una volta sola nella vita. Messi a conoscenza della proposta di Yigit da Leyla, i coniugi Aydin non sanno cosa fare: spingere Sanem tra le braccia dell’editore, che è sempre rimasto al suo fianco e le vuole bene anche se non ricambiato, oppure concedere una seconda chance al Divit?

