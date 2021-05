Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer dell’11 maggio 2021, in onda su Canale5. Aziz decide di partire e trasferirsi ad Amsterdam, lasciando per sempre Mihriban.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer dell’ 11 maggio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Aziz ha preso una decisione molto sofferta, stanco delle continue liti tra l’ex moglie Huma e la nuova compagna Mihriban. Le due donne riescono a tira fuori l’una dall’altra il peggio del loro carattere e Aziz si trova costantemente oppresso da un fuoco incrociato. Il Divit comunica, con il cuore spezzato, a Mihriban la sua decisione di lasciare definitivamente Istanbul per trasferirsi ad Amsterdam. La donna non prende bene la notizia e, dal momento che non riesce a persuadere il suo amante, cerca conforto tra le braccia dell’amico Selim.

Aziz prende una sofferta decisione nella Puntata di Daydreamer dell’11 maggio 2021

Da quando Huma ha scoperto che Aziz è tornato tra le braccia dell’antica rivale Mihriban, la situazione per il Divit si è fatta delicata. Il padre di Can e Emre, infatti, vorrebbe godersi la vita all’aria aperta nella tenuta della sua amata, mangiando cibo biologico e trascorrendo il suo tempo immerso nella natura. Mihriban, tuttavia, non riesce più ad essere immune alle continue provocazioni di Huma e il ritorno dell’amico Selim sembra aver intensificato il loro antagonismo. Ormai allo stremo, Aziz si vede costretto a prendere una decisione definitiva e sofferta…

Anticipazioni Daydreamer, Aziz lascia Mihriban!

Aziz ha provato a far ragionare Mihriban, chiedendo alla sua amata di non cedere ai ricatti di Huma e alle sua provocazioni. Dopo che le due donne hanno sfiorato la rissa per colpa di Selim, conteso da entrambe, il Divit ha perso ogni speranza e ha deciso di trasferirsi per sempre ad Amsterdam. L’uomo comunica la sua decisione a Mihriban, che non prende molto bene questa notizia!

Daydreamer Anticipazioni, Mihriban in lacrime per Aziz

Mihriban non riesce ad accettare la decisione di Aziz e lo prego di rimanere a Istanbul, promettendogli di tornare ad essere quella si sempre. Vedendo rifiutata la sua offerta, la donna scoppia in lacrime e cerca sostegno dall’amico Selim, che offre la sua spalla per consolare Mihriban e il suo cuore infranto. Peccato che Selim non sia un santo come vuole farsi passare…

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.