Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer - Le Ali del Sogno della seconda puntata di giovedì 11 giugno 2020. Ecco il Riassunto delle Trame dell'Episodio della Soap, in onda su Canale5.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer – Le Ali del sogno, riguardanti la puntata di giovedì 11 giugno 2020. Nelle Trame del secondo Episodio della Soap, in onda alle 14.45 su Canale5, Sanem partecipa alla festa dei 40 anni della Fikri Harika. Il party verrà bruscamente interrotto dall'arrivo dell'antagonista principale in Daydreamer, Aylin Yuksel, ex dipendere e ora maggior rivale della famiglia Divit. La donna metterà in difficoltà Aziz facendo una vera e propria scenata. Intanto Can, tornato a casa per l'occasione, farà un incontro al buio con Sanem. Tra loro scoccherà un bacio ma nessuno dei due saprà chi sia davvero l'altro. Ma vediamo il riassunto di quello che succederà oggi.

Un party disastroso nelle Anticipazioni di Daydreamer dell'11 giugno 2020

Nella prima puntata di Daydreamer abbiamo fatto la conoscenza di Sanem, una giovane aspirante scrittrice decisa a sfuggire a un matrimonio combinato dalla sua famiglia. La giovane ha trovato posto – in qualità di segretaria - nell'agenzia in cui lavora sua sorella maggiore Leyla e viene invitata al party per festeggiare i 40 anni di vita della Fikri Harika. La ragazza è entusiasta di essere tra gli invitati ma la festa si trasforma molto presto in un disastro. Un'ex dipendente dell'agenzia, Aylin, mette in cattiva luce il buon Aziz facendo una scenata. Una vendetta ben orchestrata dalla nemica giurata della famiglia Divit.

Anticipazioni Daydreamer: Can scopre la verità su suo padre

Can è appena tornato a Istanbul, pronto a festeggiare i 40 anni della azienda di famiglia. Il ragazzo sta per scoprire la verità su suo padre e sul motivo per cui vuole andare in pensione. Il segretario del Divit senior, dopo la scenata di Aylin, confessa al giovane fotografo le reali motivazioni che hanno spinto suo padre a fare una crociera. Non solo non gode più di buona salute ma è sicuro che nell'azienda ci sia una talpa, che lavora proprio per la Yuksel. Can dovrà quindi prendere le redini della società e cercare di scovare il traditore, cambiando tutti i protocolli di sicurezza.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem e Can, un focoso incontro al buio

Nella puntata di domani di Daydreamer assisteremo però anche al primo incontro tra Sanem e Can... completamente al buio. Vi riveliamo infatti che la bella Aydin si perderà nell'enorme teatro scelto per il party e si troverà in una stanza buia. Accanto a lei comparirà un uomo alto e ben vestito, il cui volto però non sarà visibile a causa del buio. Si tratterà ovviamente di Can che, scambiando Sanem per la sua fidanzata Pole, bacerà la sua nuova dipendente, facendola fuggire, poco dopo, molto velocemente.

