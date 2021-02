Daydreamer Anticipazioni 11 febbraio 2021: Can è un bugiardo, rissa sfiorata con Emre!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer dell’ 11 febbraio 2021, in onda su Canale5. In vista del ricevimento di nozze, Can deve dare una brutta notizia a Emre sul padre Aziz.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer dell’11 febbraio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Leyla e Emre hanno rischiato tutto, sposandosi in gran segreto per evitare che Huma e Mevkibe rendessero loro la vita impossibile, come stanno facendo con Can e Sanem. La coppia, tradita involontariamente dalla distrazione di CeyCey, è costretta ad accontentare le pretenziose madri e a prestarsi ad un altro ricevimento di nozze per festeggiare con parenti e amici. In vista dell’evento, Emre spera di poter riabbracciare il padre Aziz che si trova all’estero da diverso tempo. Messo alle strette dal fratello minore, Can è costretto a confessare tutta la verità sulla prolungata assenza di Aziz e la reazione di Emre sarà imprevedibile.

Can e Sanem in crisi nella Puntata di Daydreamer dell’11 febbraio 2021

Huma e Mevkibe sono sconvolte a tal punto dal matrimonio segreto di Emre e Leyla, da dover essere ricoverate in ospedale. La coppia di novelli sposi si sente molto in colpa e accetta di replicare con un ricevimento aperto ad amici e parenti, così da non portare disonore al nome delle proprie famiglie. Can e Sanem sono stati incaricati di organizzare l’intero evento, inconsapevoli di essere caduti nella trappola di Huma e Mevkibe. Le due donne, infatti, vogliono testare l’amore della coppia in una situazione di forte stress, convinte che i preparativi riveleranno le grandi differenze caratteriali del Divit e della Aydin. Il piano delle cocciute madri sembra funzionare alla perfezione: Can e Sanem sono in crisi! A peggiorare la situazione c’è Yigit che vuole a tutti i costi che la sua nuova scrittrice gli consegni una bozza del romanzo, così da riuscire a strappare un contratto ad una casa editrice americana.

Anticipazioni Daydreamer: il segreto di Can

Emre è felice di poter festeggiare con tutte le persone alle quali vuole bene, soprattutto ora che è legalmente già spostato con la bella Leyla e sua madre non potrà opporsi in alcun modo. I preparativi sono stressanti, ma l’aiuto di Can e Sanem si rivelerà fondamentale. Il minore dei fratelli Divit ha trascorso gran parte della sua infanzia con la madre Huma, a seguito della separazione dei genitori, ma è molto affezionato al padre Aziz. Una volta diventato adulto, infatti, Emre è tornato a Istanbul e si è offerto di lavorare per l’azienda di famiglia, per la felicità di suo padre. Sebbene in parte geloso del rapporto complice tra Aziz e Can, l’affascinante Emre sa che suo padre lo stima molto e vuole a tutti i costi che torni dall’estero per partecipare al ricevimento di nozze. Rendendosi conto di non conoscere il vero motivo dell’allontanamento di Aziz, Emre mette alle strette Can arrivando a scoprire una verità scioccante.

Daydreamer Anticipazioni: Emre furioso con Can

Can sa che il padre non ha preso un anno sabbatico, ma è stato obbligato a lasciare la Turchia. Prima di consegnarli le redini della Fikri Harika, infatti, Aziz gli ha rivelato di avere una grave malattia pregandolo di non dire nulla a Emre che, essendo molto fragile, avrebbe potuto prendere molto male la notizia. Ora, davanti alla richiesta del fratello minore, Can non può più mentire ed è costretto a rivelare la verità a Emre. Quest’ultimo reagisce molto male alla notizia, accusando il fratello di avergli mentito senza dargli la possibilità di stare vicino al padre in un momento delicato. Se Aziz fosse morto improvvisamente senza che lui gli avesse potuto dire addio? I vecchi rancori tronano a galla, e potrebbero rovinare il ricevimento di nozze, deludendo molto la bella Leyla.

Scopriamo le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dall'8 al 12 febbraio 2021.

Daydreamer va onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.