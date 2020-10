Daydreamer Anticipazioni 10 ottobre 2020: Sanem rivela a Can un romantico segreto...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Daydreamer per la puntata del 10 ottobre 2020, in onda su Canale5. Nell’Episodio, Sanem rivela a Can un romantico segreto del suo passato!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 10 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio, in onda alle 14.45 su Canale5, mentre Leyla combatte con i tumulti del suo cuore, Sanem conduce Can in un luogo a lei molto caro. La ragazza rivela al suo fidanzato un romantico segreto della sua infanzia e i due si promettono amore eterno. Intanto però Fabbri continua a pianificare la sua vendetta insieme ad Aylin.

Anticipazioni Daydreamer: Leyla divisa tra Emre e Osman

Leyla è in bilico tra Osman ed Emre. La ragazza ha accettato il fidanzamento con il bel macellaio ma non può negare di essere ancora innamorata del suo capo. Il Divit non ha preso bene la scelta della sua segretaria di cominciare una storia con il suo amico di infanzia e sembra realmente deciso a riconquistarla e a fare sul serio. Peccato che la Aydin non si fidi di lui, non dopo essere stata mollata così ferocemente. Leyla ha deciso di liberarsi del pensiero di Emre, chiedendo di poter lavorare da casa ma le cose potrebbero andare diversamente sia per lei che per il manager.

Daydreamer Anticipazioni: Can e Sanem tormentati dai pettegolezzi

Can e Sanem stanno cercando di vivere la loro storia d'amore alla luce del sole, senza badare ai pettegolezzi che continuano a fioccare intorno a loro due. Proprio a causa di questi – e ovviamente per l'amore che prova per l'Aydin – Can ha deciso di fare il grande passo e di chiedere in moglie Sanem. Le Anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che presto il fotografo si farà avanti con la ragazza ma non prima di averle comprato un bellissimo anello.

Daydreamer Anticipazioni: Nihat scopre che Can e Sanem si sono fidanzati

La storia d'amore di Can e Sanem va a gonfie vele ma Mevkibe teme che sua figlia si sia cacciata in un grosso guaio e non ha il coraggio di rivelare al marito quello che sta succedendo. Sanem ha infatti confessato solo a sua madre che Can ha intenzioni serie e che loro si fidanzeranno ufficialmente molto presto, ma non ha ancora detto nulla a suo padre, per paura che l'uomo si senta male. Come abbiamo ormai imparato in questi mesi, nel quartiere di Sanem i segreti non riescono a rimanere tali e Nihat scoprirà da Aysun, che la sua adorata figlia è in procinto di sposarsi. Sarà un duro colpo per il povero signor Aydin, che deciderà di non rivolgere più la parola a nessuno!

Sanem svela a Can un segreto della sua infanzia in questa puntata di Daydreamer del 10 ottobre 2020

In questa puntata di Daydreamer vedremo che Sanem rivelerà a Can un romantico segreto del suo passato. La ragazza ha ritrovato una piccola chiavetta che apre un vecchio scrigno, custodito in un luogo a lei molto caro. È la che porterà Can, pronta a rivelargli ogni cosa su di lei. Sanem condurrà il fotografo in una vecchia casa abbandonata dove, da bambina, aveva nascosto un tesoro. Custodita in una piccola cassetta, c'è una lettera scritta di suo pugno, in cui – da ragazzina – aveva scritto che da grande avrebbe preso per mano il suo albatros e lo avrebbe portato là. Insomma pare che il destino che Sanem immaginava per lei si sia realizzato e Can, intenerito, l'abbraccerà promettendole di non lasciarla mai più.

Trame e Anticipazioni Daydreamer: Can promette di liberarsi di Fabbri

L'armonia tra Can e Sanem rischia di subire un grosso scossone di nuovo a causa di Fabbri. Il francese è ancora proprietario del 20% delle quote della Fikri Harika e soprattutto, è ancora in combutta con Aylin. I due perfidi alleati continuano a tramare contro il Divit e il fotografo, al corrente dei loschi traffici del suo sedicente socio, è stanco di averlo tra i piedi. Comunica quindi a Emre che presto risolverà la situazione e progetta di recarsi nell'ufficio del profumiere, per regolare i conti una volta per tutte!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.