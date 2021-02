Daydreamer Anticipazioni 10 febbraio 2021: CeyCey non vuole dire addio ad Ayhan mentre Sanem...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 10 febbraio 2021, in onda su Canale5. Ayhan vende la macelleria di famiglia e lasci la città, spezzando il cuore di CeyCey, mentre a casa Aydin si discute del ricevimento di Leyla e Emre.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 10 febbraio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Ayhan non può sopportare di vivere lontano da suo fratello Osman, l’unico membro ancora in vita della sua famiglia. Delusa dalla finta proposta di CeyCey, che l’ha ingannata anche se a fin di bene, la migliore amica di Sanem prende una decisione molto sofferta. Ayhan si prepara a vendere la macelleria di famiglia, per raggiungere Osman lontano da Istanbul e non fare più ritorno. Sanem è distrutta dalla notizia, poiché sperava di vivere con la migliore amica le gioie e i dolori del matrimonio con Can. Anche CeyCey non reagisce bene, precipitandosi alla stazione dei bus. Il bizzarro dipendente della Fikri Harika è costretto a fare un passo indietro, proprio mentre Leyla e Emre devono pagare le conseguenze del loro matrimonio segreto.

Ayhan lascia la città nelle Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 10 febbraio 2021

Ayhan è molto scossa dall’annuncio della fine del fidanzamento di Leyla e Osman. Suo fratello, con il cuore in mille pezzi, si è visto costretto ad accettare un ingaggio come attore lontano da Istanbul, per non essere costretto ad incontrare la Aydin nel quartiere. Ayhan, amareggiata dall’inganno di CeyCey e dal destino di suo fratello, confessa di non credere più nell’amore e di volersi allontanare dalla città per raggiungere Osman. Così, la giovane life coach mette in vendita la macelleria di famiglia e si prepara a partire, non senza prima incontrare Sanem, per spigarle i motivi della sua scelta…

Anticipazioni Daydreamer: Sanem distrutta, Ayhan la lascia per sempre

Ayhan ha deciso di vendere tutto e raggiungere Osman, per poter meditare sui sentimenti per CeyCey e sulla propria vita, lontana dal chiassoso quartiere di Istanbul. Prima di partire, Ayhan chiede a Sanem di incontrarsi per spiegarle le motivazioni che l’hanno spinta a lasciare tutto così improvvisamente. La Aydin è molto scossa dalla notizia, e non nasconde di essere preoccupata perché Ayhan è sempre stata il suo rifugio sicuro sin da quando erano bambine. Come farà ad organizzare il matrimonio e affrontare Huma senza la sua migliore amica? Le due giovani si abbracciano e si promettono di restare unite anche a distanza, dando vita ad un addio straziante!

Daydreamer Anticipazioni: CeyCey si arrende

CeyCey sa di essere parzialmente responsabile della decisione affrettata di Ayhan. Non volendo deludere la nonna, infatti, il bizzarro dipendente della Fikri Harika ha finito con il deludere la propria fidanzata. CeyCey cerca in tutti i modi di fare ammenda ma la migliore amica di Sanem è irremovibile. Venuto a conoscenza della decisione di Ayhan, CeyCey ingaggia una corsa contro il tempo per raggiungerla alla fermata dei bus e pregarla di non partire. Giunto sul luogo, tuttavia, CeyCey si troverà costretto ad arrendersi. Nel frattempo, continuano i preparativi per il ricevimento di Leyla e Emre, che stanno mettendo in crisi Can e Sanem sottolineando le loro grandi incompatibilità caratteriali.

Daydreamer va onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.