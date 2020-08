Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata dell'1 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap, Can e Sanem – dopo la serata rinchiusi in ascensore – passano la notte insieme a casa Divit. Il sonno della Aydin è però tormentato da un brutto sogno, dal quale si sveglia, grazie all'affetto del fotografo che corre a rincuorarla. Tra i due è ancora evidente il forte amore che li unisce ma decidono di rimanere fedeli al loro patto. Arrivata la mattina, Can e Sanem decidono di entrare in ufficio separatamente onde evitare di dare adito a pettegolezzi. Purtroppo però il loro “segreto” non rimane tale a lungo.

L'incubo di Sanem in questa puntata di Daydreamer dell'1 settembre 2020

È stata una serata decisamente complicata, quella che Sanem e Can hanno appena passato. I due sono rimasti chiusi in ascensore e là, costretti a un faccia a faccia serrato, sono arrivati al capolinea. Nonostante provino dei forti sentimenti l'uno per l'altra, hanno deciso di rimanere amici e di ricominciare da capo. Can ha promesso alla ragazza di tentare di perdonarla del tutto e in segno di amicizia le offre di passare la notte a casa sua – rigorosamente nella camera degli ospiti – per evitare che debba dare spiegazioni ai suoi genitori. Sanem accetta ma la notte a casa Divit viene funestata da un incubo. La poverina sogna che Emre si metta ancora una volta in mezzo a loro e che stavolta il bel fotografo non voglia più vederla.

Anticipazioni Daydreamer: Can e Sanem si addormentano insieme

Can sente Sanem lamentarsi nel sonno e preoccupato che la ragazza si senta male, entra nella stanza. Il fotografo riesce a svegliarla e a calmarla, è stato solo un brutto sogno. Per rassicurarla che tutto vada bene, il bel Divir le consegna il regalo che aveva acquistato per il suo compleanno: un ciondolo portafortuna. Sanem è intenerita dal gesto e pensa che forse, e finalmente, le cose tra loro possano funzionare. I due si addormentano vicini e abbracciati e passano il resto della notte a sognare di ritrovare l'amore.

Daydreamer Anticipazioni: Can e Sanem decidono di nascondere il loro “segreto”

La mattina dopo, Sanem si alza per prima e decide di preparare a Can la colazione. Le sue doti culinarie sono però decisamente scarse ma il fotografo assaggia comunque i suoi manicaretti. Dopo l'abbondante e terribile pasto, i due ragazzi si dirigono verso l'ufficio con la stessa macchina ma prima di arrivare davanti all'entrata, decidono di separarsi. Devono entrare separatamente se vogliono evitare malelingue. Purtroppo però il loro “segreto” non è al sicuro.

Anticipazioni e Trame Daydreamer: Mevkibe scopre il segreto di Can e Sanem

Alla Fikri arriva Mevkibe. La signora Aydin vuole ringraziare Can per averla aiutata nella sua campagnia elettorale e con per l'occasione, porta al fotografo un borek fatto con le sue mani. Appena messo piede nell'ufficio Mevkibe scopre che Can e Sanem sono rimasti intrappolati nell'ascensore e che per questo motivo, la ragazza non è tornata a casa. Quello che non capisce è come abbia potuto fare colazione con Can, visto che dice di essere andata a dormire da Ayhan. Insomma la mamma della nostra protagonista farà finta di non comprendere che la sua bambina e il bel pubblicitario le stanno mentendo e fingerà di credere che tra loro non ci sia nulla.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45