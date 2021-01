Daydreamer Anticipazioni 1 febbraio 2021: Can inganna Polen e Yigit, ma Sanem...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 1 febbraio 2021, in onda su Canale5. Can inganna Polen e Yigit, così da poter trascorrere una giornata da solo con Sanem.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 1 febbraio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Can è stato convolto in un progetto benefico, a favore di un canile e dei suoi piccolo abitanti. Dal momento che Polen e Yigit insistono per partecipare alla giornata solidale, il Divit trova uno stratagemma per ingannare i due fratelli e trascorrere del tempo da solo con Sanem. Nel frattempo, dopo non essere riuscito a confessare la verità ad Ayhan sulla proposta di matrimonio, CeyCey rimane colpito da una nonnina della casa di riposo.

Can inganna Polen e Yigit nella Puntata di Daydreamer dell’1 febbraio 2011

È tempo di impegnarsi in un progetto solidale e Can sa dove rivolgere la propria attenzione. Per far sì che la Fikri Harika riacquisti il suo lustro, mostrandosi interessata alle cause no profit, e che qualcuno possa giovare di un servizio pubblicitario gratuito, il Divit sceglie di aiutare un rifugio per animali. Essendo venuti a conoscenza del nuovo progetto, Polen e Yigit scalpitano per partecipare con il chiaro intento di dividere Sanem e Can. Il Divit si trova costretto ad ingannare i due invadenti fratelli…

Anticipazioni Daydreamer: Can e Sanem di nuovo innamorati?

Polen e Yigit finiscono per perdersi, dopo che Can dà loro un indirizzo sbagliato. Il Divit vuole assicurarsi di essere solo con Sanem, per parlare e trascorrere una bella giornata insieme. Can e Sanem sono una coppia affiatata e si prendono cura dei cani del rifugio, facendoli posare come modelli per una nuova campagna pubblicitaria pro bono. La Aydin si innamora di un cucciolo, e Can le promette che un giorno potrebbero adottarne uno insieme.

Daydreamer Anticipazioni: CeyCey sotto shock

Quando Polen e Yigit si accorgono di aver ricevuto un’indicazione errata è ormai troppo tardi. I due fratelli sono furiosi all’idea che Can e Sanem abbiamo passato così tanto tempo insieme, completamente indisturbati. Nel frattempo, CeyCey viene coinvolto dalle colleghe della Fikri Harika e fa visita ad una casa di riposo. Qui, CeyCey rimane molto colpito da una nonnina che forse gli ricorda la propria, ancora in attesa che lui si sposi con Ayhan.

Scopriamo le Trame delle Anticipaizoni di Daydreamer dall'1 al 5 febbraio 2021.

