Daydreamer Anticipazioni 1 aprile 2021: Nihat e Mevkibe in crisi, interviene Huma…

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 1° aprile 2021, in onda su Canale5. Huma rinnova il look di Mevkibe, preoccupata per il matrimonio con Nihat, mentre Emre prende una decisione sul lavoro.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 1° aprile 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Mevkibe sente di aver bisogno di un cambiamento, per ravvivare la relazione con Nihat che da tempo non le fa più neppure un complimento sul suo aspetto fisico. Mevkibe, infatti, si è trascurata per badare alla famiglia e agli affari del negozio, e Huma corre in suo soccorso. La consuocera, infatti, ha uno stile unico ed è pronta ad aiutare Mevkibe a svecchiarsi e ad attirare nuovamente l’attenzione del marito. Mentre le due decidono di dedicarsi allo shopping sfrenato, Emre non è più convinto di voler lavorare al salone d’auto. Il capo, infatti, non permette strappi alle regole e pretende che il Divit porti a casa un numero straordinario di contratti. A peggiorare la situazione, poi, c’è il malumore cronico di Leyla che è sempre più stressata a causa del suo lavoro.

Mevkibe e Nihat in crisi nella Puntata del 1° aprile 2021 di Daydreamer

Nihat presta sempre meno attenzioni a sua moglie, che inizia ad essere gelosa delle donne del quartiere. Il marito, infatti, si prodiga in complimenti per la rivale Aysun, lodando il suo aspetto curato e la silhouette giovanile, e Mevkibe si rende conto di essersi lasciata troppo andare. Per badare alla famiglia e agli affari del negozio, infatti, Mevkibe ha preso qualche chilo e non cura più il suo aspetto esteriore. Terrorizzata dal fatto che Nihat possa perdere interesse per lei, la madre delle sorelle Aydin si sfoga con Huma che accorre in suo aiuto.

Anticipazioni Daydreamer: Huma e Mevkibe si alleano

Nonostante si sia ormai trasferita nel quartiere da diverso tempo, Huma conserva il suo aspetto di donna raffinata ed elegante, facendo invidia a tutto il vicinato. Quando Mevkibe entra in crisi, Huma decide di aiutare la consuocera e trasformare il suo look, affinché Nihat si interessi nuovamente a lei. Le due, dopo una lunga chiacchierata, decidono di prendersi un giorno di vacanza da dedicare allo shopping e all’estetista. Il risultato convincerà Nihat?

Daydreamer Anticipazioni: Emre odia il suo lavoro!

Emre ha deciso di lavorare per l’elegante salone d’auto, convinto di poter essere un abile venditore. In questo modo, il minore dei fratelli Divit si assicura uno stipendio fisso e il rispetto della moglie che, anche se non ha mai fatto pressioni sul suo stato di disoccupato, è preoccupata per le loro finanze. L’incarico, tuttavia, è totalmente diverso da quello che Emre si sarebbe aspettato e il giovane vuole gettare la spugna e licenziarsi. Proprio quando sta per comunicare la sua decisione a Leyla, lei torna a casa furiosa con il suo datore di lavoro e stressata per gli orari improbabili che la costringe a fare.

