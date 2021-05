David di Donatello 2021, Stasera in diretta su Rai 1: cosa aspettarsi dalla cerimonia di premiazione

Anticipazioni TV

In diretta su Rai 1 in prima serata stasera 11 maggio la cerimonia di premiazione dei 66esimi David di Donatello come di consueto condotti da Carlo Conti. Tutte le anticipazioni.

A pochi giorni di distanza dalla riapertura, per ora timida, delle sale cinematografiche, questa sera si terrà la cerimonia di consegna del riconoscimento più prestigioso per il nostro cinema: il David di Donatello. Un momento per gurdare indietro a una stagione a dir poco problematica, a causa della pandemia, e premiare i titoli migliori.

Sarà ancora una volta Carlo Conti a condurre la 66ª edizione dei Premi David di Donatello, in diretta stasera martedì 11 maggio su Rai 1 dalle ore 21.25. La cerimonia, che si svolgerà alla presenza dei candidati di tutte le categorie, sarà trasmessa dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi e dal Teatro dell’Opera di Roma, nella cui cornice si esibirà nel corso della serata Laura Pausini, con una versione esclusiva del brano Io si, il singolo premiato agli ultimi Golden Globe come migliore canzone originale, tratto dal film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren. La cantante, nominata ai Premi Oscar 2021, è stata inoltre protagonista della novantatreesima edizione degli Academy Awards con un’esibizione del brano.

Durante la cerimonia di premiazione saranno consegnati venticinque David di Donatello, un David alla Carriera, due David Speciali e tre targhe denominate David 2021 - Riconoscimento d’Onore. Il David alla Carriera 2021 andrà a Sandra Milo, interprete per registi come Antonio Pietrangeli e Federico Fellini, Roberto Rossellini e Gabriele Salvatores, Gabriele Muccino e Pupi Avati, Jean Renoir e Claude Sautet. Due i David Speciali assegnati nel corso di questa edizione: a Monica Bellucci, una delle attrici più conosciute e apprezzate a livello globale, e a Diego Abatantuono, fra le voci più originali e poliedriche dello spettacolo in Italia.

Tolo Tolo scritto, diretto e interpretato da Luca Medici, è il film vincitore del David dello Spettatore. Nel corso della serata, i professionisti sanitari Silvia Angeletti, Ivanna Legkar e Stefano Marongiu riceveranno tre targhe denominate David 2021 - Riconoscimento d'Onore per l'importante contributo alla ripresa in sicurezza delle attività delle produzioni cinematografiche e audiovisive a Roma e in Italia durante la crisi COVID-19.

I Premi David di Donatello sono organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e dalla RAI: Piera Detassis è il Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia,

I premi della 66° edizione

La Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello assegna 22 riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2021, nelle sale cinematografiche. Eccezionalmente per il 2020 e fino al 28 febbraio 2021, si ritengono eleggibili anche i film italiani che siano stati distribuiti con modalità alternative alla sala. Sono venti i Premi David per il cinema italiano: film, regia, regista esordiente, sceneggiatura originale, sceneggiatura non originale, produttore, attrice protagonista, attore protagonista, attrice non protagonista, attore non protagonista, autore della fotografia, compositore, canzone originale, scenografia, costumista, truccatore, acconciatore, montatore, suono, effetti visivi VFX.Da quest’anno per la categoria scenografia si premieranno scenografo e arredatore.

Un Premio per il Documentario di lungometraggio, assegnato da una commissione formata da sette esperti in carica per due anni, che ha il compito di preselezionare le dieci opere da sottoporre al voto della giuria per poi arrivare alla cinquina. "Si intende in questo modo favorire una visione più sostenibile, informata e attenta del cinema del reale da parte della giuria." Da quest’anno il Premio David di Donatello per il Miglior Documentario è dedicato a Cecilia Mangini, ostinata pioniera del documentario in Italia, testimone delle lotte sociali e dei cambiamenti antropologici. Infine un Premio David per il cinema internazionale, destinato al miglior film straniero distribuito in Italia.

Una Giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di II grado sceglie tra una selezione di trenta film, stabilita in sinergia tra Agiscuola, Presidenza e Consiglio Direttivo dell’Accademia del Cinema italiano: un Premio David Giovani, destinato al miglior film italiano con temi vicini alle nuove generazioni. Un Premio David di Donatello per il Miglior cortometraggio, quest'anno andato a Anne di Domenico Croce e Stefano Malchiodi.

I film che hanno partecipato

147 film italiani di lungometraggio di finzione iscritti al David di Donatello 2021

20 diretti da registe donne

47 opere prime iscritte al David di Donatello 2021

150 documentari in concorso

375 cortometraggi in concorso

I film con più di una candidatura

Volevo nascondermi 15

Hammamet 14

Favolacce 13

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose 11

Miss Marx 11

Le sorelle Macaluso 6

Figli 4

I predatori 4

18 regali 3

Gli anni più belli 3

Lacci 3

Non odiare 3

Tolo Tolo 3

Cosa sarà 2

La vita davanti a sé 2

Lei mi parla ancora 2

Magari 2