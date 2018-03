David di Donatello 2018: Stasera in diretta su Rai Uno la Premiazione - Ecco tutti i candidati

I David di Donatello, i più prestigiosi premi cinematografici italiani, giunti alla loro 62esima edizione, saranno consegnati questa sera durante la cerimonia di premiazione trasmessa in diretta su Rai Uno a partire dalle 21.25.

La cerimonia, condotta da Carlo Conti, sarà preceduta dal red carpet, trasmesso a partire dalle 19.40 su Rai Movie.

Oltre a celebrare il meglio del nostro cinema, la serata prevede omaggi a prestigiosi esponenti del cinema internazionale e italiano: Steven Spielberg, riceverà il David alla Carriera - Life Achievement Award 2018 e presenterà alcune immagini del suo nuovo film Ready Player One, in uscita al cinema il 28 marzo prossimo, mentre a Diane Keaton e Stefania Sandrelli sarà consegnato il David Speciale.



Tra i personaggi che saranno presenti alla cerimonia per consegnare i premi, citiamo Monica Bellucci, Pierfrancesco Favino, Roberto Bolle, Luca Zingaretti, Nino Frassica e Beppe Fiorello. Tre grandi nomi femminili della canzone italiana, Giorgia, Carmen Consoli e Malika Ayane, si esibiranno dal vivo interpretando canzoni originali di alcuni grandi film del passato, rendendo un loro personale omaggio al cinema italiano.

I candidati al David di Donatello 2018 sono stati annunciati il 14 febbraio scorso. Per rinfrescarvi la memoria elenchiamo qui sotto la lista completa dei nominati di quest'anno:

MIGLIOR FILM: A Ciambra - prodotto da Stayblack Productions, Jon Coplon, Paolo Carpignano, con Rai Cinema per la regia di Jonas Carpignano; Ammore e malavita - prodotto da Carlo Macchitella e Manetti Bros., con Rai Cinema per la regia dei Manetti Bros., Gatta Cenerentola - prodotto da Luciano Stella e Maria Carolina Terzi per Mad Entertainment, con Rai Cinema per la regia di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone; La tenerezza - prodotto da Agostino, Maria Grazia e Giuseppe Saccà per Pepito Produzioni, con Rai Cinema per la regia di Gianni Amelio; Nico, 1988 - prodotto da Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, Joseph Rouschop e Valérie Bournonville per Tarantula per la regia di Susanna Nicchiarelli.

MIGLIOR REGIA: Jonas Carpignano (A Ciambra), Manetti Bros (Ammore e malavita), Gianni Amelio (La tenerezza), Ferzan Ozpetek (Napoli Velata), Paolo Genovese (The Place).

MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE: Cosimo Gomez (Brutti e cattivi), Roberto De Paolis (Cuori puri), Andrea Magnani (Easy – Un viaggio facile facile), Andrea De Sica (I figli della notte), Donato Carrisi (La ragazza nella nebbia).

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE: - A Ciambra (Jonas Carpignano), Ammore e malavita (Manetti Bros., Michelangelo La Neve), La ragazza nella nebbia (Donato Carrisi), Nico, 1988 (Susanna Nicchiarelli, Tutto quello che vuoi (Francesco Bruni).

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: La guerra dei cafoni (Barbara Alberti, Davide Barletti, Lorenzo Conte, Carlo D'Amicis), La tenerezza (Gianni Amelio, Alberto Taraglio), Sicilian Ghost Story (Fabio Grassadonia, Antonio Piazza), The Place (Paolo Genovese, Isabella Aguilar), Una questione privata (Paolo e Vittorio Taviani).

MIGLIOR PRODUTTORE: A Ciambra - Stayblack Productions, Jon Coplon, Paolo Carpignano, con Rai Cinema, Ammore e malavita (Carlo Macchitella e Manetti Bros. con Rai Cinema), Gatta Cenerentola (Luciano Stella e Maria Carolina Terzi per Mad Entertainment, con Rai Cinema), Nico, 1988 (Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, Joseph Rouschop) e Valérie Bournonville per Tarantula), Smetto quando voglio Saga Domenico Procacci e Matteo Rovere, con Rai Cinema).

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA: Paola Cortellesi (Come un gatto in tangenziale), Jasmine Trinca (Fortunata), Valeria Golino (Il colore nascosto delle cose), Giovanna Mezzogiorno (Napoli velata), Isabella Ragonese (Sole cuore amore).

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: Antonio Albanese (Come un gatto in tangenziale), Nicola Nocella (Easy - Un viaggio facile facile), Renato Carpentieri (La tenerezza), Alessandro Borghi (Napoli velata), Valerio Mastandrea (The Place).

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA: Claudia Gerini (Ammore e malavita), Sonia Bergamasco (Come un gatto in tangenziale), Micaela Ramazzotti (La tenerezza), Anna Bonaiuto (Napoli velata), Giulia Lazzarini (The Place).

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA:Carlo Buccirosso (Ammore e malavita), Alessandro Borghi (Fortunata), Elio Germano (La tenerezza), Peppe Barra (Napoli velata), Giuliano Montaldo (Tutto quello che vuoi).

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA: Tim Curtin (A Ciambra), Gianni Mammolotti (Malarazza - Una storia di periferia), Gian Filippo Corticelli (Napoli velata), Luca Bigazzi (Sicilian Ghost Story), Fabrizio Lucci (The Place). Luca Bigazzi sarebbe entrato in cinquina anche per il film La tenerezza, ma da regolamento viene candidato solo per il film più votato.

MIGLIORE MUSICISTA: Pivio e Aldo De Scalzi (Ammore e malavita), Antonio Fresa, Luigi Scialdone (Gatta Cenerentola), Franco Piersanti (La tenerezza), Pasquale Catalano (Napoli velata), Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo (Nico 1988),

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE: Bang Bang (Ammore e malavita, musica di Pivio e Aldo De Scalzi, testi di Nelson interpretata da Serena Rossi, Franco Ricciardi, Giampaolo Morelli), A chi appartieni (Gatta Cenerentola, musica e testi di Dario Sansone, interpretata da Foja, Fidati di me (Riccardo va all'inferno, musica e testi di Mauro PaganiI interpretata da Massimo Ranieri, Antonella Lo Coco, Italy (Sicilian Ghost Story, musica di Anja Plaschg, Anton Spielmann, testi di Anja Plaschhg interpretata da Soap & Skin), The Place (The Place, musica di Marco Guazzone,, Giovanna Gardelli, Matteo Curallo, Stefano Costantini, Edoardo Cicchinelli, testi di Marco Guazzone, Giovanna Gardelli interpretata da Marianne Mirage).

MIGLIORE SCENOGRAFO: Ammore e malavita - Noemi Marchica, Brutti e cattivi - Maurizio Sabatini, La ragazza nella nebbia - Tonino Zera, La tenerezza - Giancarlo Basili, Napoli velata - Ivana Gargiulo, Riccardo Va all'inferno - Luca Servino.

MIGLIOR DOCUMENTARIO - '78 – Vai piano ma vinci di Alice Filippi, Evviva Giuseppe di Stefano Consiglio, La lucida follia di Marco Ferreri di Anselma Dell'Olio, Saro di Enrico Maria Artale, The Italian Jobs - Paramount Pictures e l'Italia di Marco Spagnoli.

MIGLIOR FILM DELL'UNIONE EUROPEA: 120 battiti al minuto di Robin Campillo (Teodora Film), Borg McEnroe di Janus Metz Pedersen (Lucky Red), Elle di Paul Verhoeven (Lucky Red), Loving Vincent di Dorota Kobiela e Hugh Welchman (Adler Entertainment, Nexo Digital), The Square di Ruben Ostlund (Teodora Film).

MIGLIOR FILM STRANIERO: Dunkirk di Christopher Nolan (Warner Bros. Entertainment Italia), L'insulto di Ziad Doueiri (Lucky Red), La La Land di Damien Chazelle (01 Distribution), Loveless di Andrey Zvyagintsev (Academy Two), Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan (Universal Pictures International Italy).

MIGLIORE COSTUMISTA: Agadah (Nicoletta Taranta), Ammore e malavita (Daniela Salernitano), Brutti e cattivi (Anna Lombardi), Napoli velata (Alessandro Lai), Riccardo va all'inferno (Massimo Cantini Parrini).

MIGLIOR TRUCCATORE: Ammore e malavita - Veronica Luongo, Brutti e cattivi - Frédérique Foglia, Fortunata - Maurizio Fazzini, Napoli velata - Roberto Pastore, Nico 1988 - Marco Altieri, Riccardo va all'inferno - Luigi Ciminelli, Valentina Iannuccilli.

MIGLIOR ACCONCIATORE: Ammore e malavita - Antonio Fidato, Brutti e cattivi - Sharim Sabatini, Fortunata - Mauro Tamagnini, Nico 1988 - Daniela Altieri, Riccardo va all'inferno - Paola Genovese.

MIGLIORE MONTATORE: A Ciambra - Affonso Gonçalves, Ammore e malavita - Federico Maria Maneschi, La ragazza nella nebbia - Massimo Quaglia, Nico 1988 - Stefano Cravero, The Place - Consuelo Catucci.

MIGLIOR SUONO: A Ciambra, Ammore e malavita, Gatta Cenerentola, Napoli velata, Nico 1988.

MIGLIORI EFFETTI DIGITALI: Addio fottuti musi verdi, Ammore e malavita, Brutti e cattivi, Gatta Cenerentola, Monolith.

L'apposita Giuria, composta dal presidente Andrea Piersanti, Francesca Calvelli, Enzo Decaro, Leonardo Diberti, Paolo Fondato, Enrico Magrelli, Lamberto Mancini, Mario Mazzetti, Paolo Mereghetti, comunica le cinquine del MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: Bismillah di Alessandro Grande, Confino di Nico Bonomolo, La giornata di Pippo Mezzapesa, Mezzanotte zero zero di Nicola Conversa, Pazzo & Bella di Marcello Di Noto. Il miglior cortometraggio Premio David di Donatello 2018 è: Bismillah di Alessandro Grande.

Oltre 6.000 giovani delle scuole superiori di tutta Italia votano per il DAVID GIOVANI: Gatta Cenerentola, Gramigna - Volevo una vita normale di Sebastiano Rizzo, Sicilian Ghost Story, The Place, Tutto quello che vuoi.

I Trailer dei cinque candidati al David di Donatello 2018 come miglior film:

L'appuntamento con la Cerimonia di Premiazione dei David di Donatello 2018 è per stasera, alle 21.25 su Rai Uno