Daughter of the Wolf con Gina Carano su Rai 4 in prima visione tv, ecco il trailer

Anticipazioni TV

Daughter of the Wolf è un thriller con Gina Carano, primo di quattro lungometraggi in anteprima su Rai 4.

Daughter of the Wolf - La figlia del lupo (2019), in onda oggi su Rai 4 alle 21:15 in prima visione tv, è un film action thriller con Gina Carano e Richard Dreyfuss, diretto da David Hackl, già scenografo per la saga di Saw e anche regista di Saw V. La storia racconta di Clair Hamilton (Carano), il cui figlio Charlie è stato rapito: porta il denaro al luogo dell'incontro prefissato, ma qualcuno ha deciso di tradirla. Grazie alle sue abilità da ex-militare, Clair si salva dalla sparatoria che ne consegue, ma cade in un lago ghiacciato. La salva uno dei rapitori, Larsen (Dreyfuss), che si dichiara estraneo alla degenerazione della situazione. Clair gli intima di portarla da Father, il capo della banda responsabile del rapimento. Dalla sua avrà la forza che le ha trasmesso un magnetico lupo nero.