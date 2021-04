Dalla Via Crucis di Stasera al documentario Papa Francesco - Uomo di Parola: dove vedere il Pontefice e i riti pasquali

Anticipazioni TV

Dalla Via Crucis alla Messa di Pasqua, passando per la Veglia Pasquale e il documentario di Wim Wenders Papa Francesco - Uomo di Parola, ecco tutti gli appuntamenti con il Santo Padre, che sarà possibile seguire in diretta tv e streaming.

Anche in questo 2021 la pandemia non ci permette di seguire come vorremmo la Santa Pasqua e gli appuntamenti del Venerdì Santo, del Sabato Santo e della Domenica Pasquale. Sarà però possibile vedere Papa Francesco in tv, innanzitutto durante la Via Crucis, che non si svolgerà al Colosseo ma sul sagrato della Basilica di San Pietro.

La Via Crucis e gli altri appuntamenti della tradizione cattolica: dove vederli

A partire dal tardo pomeriggio saremo dunque in grado di seguire, dalle nostre case in diretta tv e in streaming, gli appuntamenti della tradizione cattolica che si concluderanno il Lunedì dell'Angelus.

La Passione e la Via Crucis

Oggi, venerdì 2 aprile, alle 18.00 ci sarà la celebrazione della Passione a San Pietro, alla presenza, naturalmente, di Papa Francesco. La liturgia verrà trasmessa in diretta su TV2000 (canale 55 del digitale terrestre). Alle 21.00 sarà la volta della Via Crucis, che andrà in onda su Rai1 e Raiplay dalle 20.50, preceduta dallo speciale di Porta a Porta Il dolore e la speranza (che comincerà alle 20.30). Dalle 21.05 la Via Crucis sarà trasmessa su TV2000.

Come sarà quest'anno la Via Crucis? Guidata da Papa Francesco, avrà come protagonisti dei giovanissimi fedeli. Come ci informa Vaticannews, le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi della parrocchia romana dei Santi Martiri dell'Uganda, il gruppo scout Agesci Foligno I e gli ospiti di due case famiglia di Roma, sono gli autori dei testi e dei disegni a commento delle 14 stazioni. Lo scorso anno, a scrivere meditazioni e condurre il rito del Venerdì Santo erano stati i carcerati di Padova, accompagnati da Don Marco Pozza.

La Veglia Pasquale, la Messa di Pasqua e la prima recita del Regina Coeli.

Sabato 3 aprile ci sarà la Veglia Pasquale, che è stata anticipata alle ore 19:00. Sarà possibile seguirla in diretta su TV2000. Alle 10 della Domenica 4 aprile, nella Basilica Vaticana, verrà celebrata la Messa di Pasqua conclusa dal Messaggio e dalla Benedizione Urbi et Orbi. Il giorno seguente, il Lunedì dell'Angelus, alle ore 12.00, ci sarà la prima recita del Regina Caeli dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico. La diretta della Messa di Pasqua è prevista anche su Rai1 e Raiplay, dalle 9.50 di domenica 4 aprile.

Da non dimenticare, stasera, il documentario di Wim Wenders Papa Francesco - Uomo di Parola

Questa sera, venerdì 2 aprile, dopo la Via Crucis, andrà in onda su Rai1, alle 23.35, il documentario Papa Francesco - Uomo di Parola, diretto da Wim Wenders. Il regista tedesco ha voluto fare un film in grado di raggiungere non soltanto il pubblico cattolico, ma quanta più gente possibile, consapevole del fatto che, in un'epoca in cui i leader politici non sanno parlare al cuore delle persone, l'unica guida possibile è Papa Francesco. Composto da interviste e da materiale d'archivio, il film è accompagnato dalla voce fuori campo del regista, che si definisce un "cristiano ecumenico" e non un papista. Il doc celebra la scelta eroica di Bergoglio di chiamarsi Francesco, un nome che indica la necessità di un ritorno alla semplicità da parte della chiesa. Il Pontefice prende di petto tutti i problemi dell'oggi e parla di accettazione e di tolleranza, dimostrandosi un uomo buono e intelligente, ma anche combattivo e pieno di energia. Wenders ha presentato Papa Francesco - Uomo di Parola al Festival di Cannes del 2018, poi lo ha portato a Roma, dove ha incontrato la stampa. C'eravamo anche noi, e questa è la nostra intervista al regista: