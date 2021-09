Da grande: Alessandro Cattelan debutta stasera su Rai 1 con il suo nuovo show

Anticipazioni TV

Dopo molta attesa Alessandro Cattelan arriva su Rai 1 il 19 settembre in prima serata con la prima puntata di Da grande. Ospiti e contenuti.

Va in onda stasera 19 settembre su Rai 1 in prima serata il primo dei due attesi appuntamenti con Da grande, l'atteso show con cui Alessandro Cattelan debutta nella tv di stato, direttamente sulla rete ammiraglia, con un programma di grandi ambizioni. Come sappiamo e come è stato raccontato in conferenza stampa, dove il conduttore e showman è stato ricoperto di lodi e paragonato con commozione a Fabrizio Frizzi, si tratterà di un “grande varietà in diretta”, con numeri di canto e ballo e dove non mancheranno gli approfondimenti, date anche le capacità del conduttore, in grado di esibirsi insieme agli ospiti – provenienti dal mondo della musica, del cinema, della tv e dello sport - e di stimolarli a parlare senza diventare mai troppo seriosi.

Il titolo si riferisce proprio all'età che gli ospiti, oggi adulti, ricordano e raccontano in retrospettiva guardando alle loro speranze e aspirazioni, in modo da fare un bilancio semiserio della propria vita e carriera. Ed è anche un modo per celebrare i 20 anni di carriera di Cattelan, conosciuto per la pluriennale esperienza con MTV, X-Factor e per E poi c'è Cattelan su Sky. Un'occasione d'oro per lui, visto che le prime due puntate di Da grande sono solo il preludio a una futura e più cospicua presenza in Rai, tanto che si è parlato di lui come del probabile conduttore dell'Eurovision Song Contest, che dopo la vittoria dei Maneskin verrà ospitato in Italia.

E dal passato sono molti gli amici che lo hanno raggiunto in questa nuova avventura, a partire dalla band degli Streets Clerks che eseguirà la musica dal vivo, mentre la sigla è un omaggio alla storica signorina buona sera Nicoletta Orsomando, da poco mancata. In ogni puntata di Da grande, per tornare al programma attuale, ci sarà la ricerca dei momenti di felicità che gli ospiti hanno vissuto nella loro vita. Ma chi saranno questi ospiti? Nella prima puntata in onda stasera ci saranno Luca Argentero, Blanco, Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Carlo Conti, Elodie, Il Volo e Marco Mengoni. Nella seconda, Cattelan ha anticipato, ci saranno due campioni olimpici: Marco Tamberi e Marcell Jacobs.

Da grande si gira negli studi del centro di produzione Rai di Milano diretto da Enrico Motta. Appuntamento dunque a stasera, per la prima di quella che Cattelan ha definito “una festa tra amici”.