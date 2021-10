Cuori: Stasera la Terza Puntata della Nuova Fiction di Rai1

Anticipazioni TV

Va in onda questa sera 31 ottobre la terza puntata della nuova fiction di Rai1 intitolata Cuori, ambientata nella Torino di fine anni 60.

Va in onda stasera 31 ottobre alle 21.25 su Rai1 la terza puntata della fiction Cuori. Dedicata a un gruppo di pionieri della medicina degli anni 60, la serie racconta il momento in nacque la cardiochirurgia che rivoluzionò il mondo medico con sperimentazioni di nuove tecniche e sfide quotidiane ai limiti della scienza.

Siamo a Torino nel 1967. Cesare Corvara è il primario del reparto di Cardiochirurgia dell'ospedale Le Molinette e ha un sogno: essere alla guida dell'equipe che realizzerà il primo trapianto di cuore della storia. Per farlo ha deciso di riportare in Italia l'astro nascente della cardiochirurgia Alberto Ferraris. Oltre a lui, Corvara ritiene fondamentale Delia Brunello, cardiologa dotata di enormi capacità diagnostiche. Quello che Corvara non sa è che tra i due giovani dottori c'è stato, in passato, un grande amore. Inizia così Cuori, lasciando intendendere con il titolo che non si parlerà soltanto in termini medici dell'organo che ci batte dentro al petto. La fiction si sviluppa su 8 prime serate per un totale di 16 episodi, che dopo il passaggio televisivo diventano disponibili sul servizio streaming di RaiPlay.

La serie, una coproduzione Rai Fiction e Aurora TV Banijay con il Centro di Produzione Rai di Torino e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, è diretta da Riccardo Donna e ha come protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei tre geniali e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino.

Cuori: la Trama della Terza Puntata della Fiction di Rai1

Episodio 5 - Tradimenti

Agata arriva in ospedale per una visita di suo figlio e lì incontra Mosca e nota anche la fede che il capo chirurgo porta al dito. I - n un istante tutte le bugie crollano ma non c'è però tempo per le spiegazioni per un'emergenza improvvisa all'interno dell'ospedale. Alberto intanto incontra in ospedale Ilaria, la donna con cui tradì Delia.

Episodio 4 - Porte girevoli

L'arrivo di Ilaria in ospedale non ha fatto altro che mettere ancor più a dura prova la convivenza fra Delia e Alberto, che sono però costretti a collaborare in vista del congresso di cardiochirurgia, a cui Cesare ha invitato luminari provenienti da tutto il mondo. Finchè Delia non scopre che tutto quello che credeva di sapere sul passato, in realtà è una menzogna.

La terza puntata di Cuori va in onda questa sera domenica 31 ottobre alle 21:25 su Rai1.