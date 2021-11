Cuori: Stasera la Sesta Puntata della Nuova Fiction di Rai1

Anticipazioni TV

Va in onda stasera 16 novembre alle 21.25 su Rai1 la sesta puntata della fiction Cuori, un appuntamento infrasettimanale che si inserisce in mezzo alla solita collocazione domenicale del palinsesto della rete ammiraglia Rai.

Dedicata a un gruppo di pionieri della medicina degli anni 60, la serie racconta il momento in nacque la cardiochirurgia che rivoluzionò il mondo medico con sperimentazioni di nuove tecniche e sfide quotidiane ai limiti della scienza.

Siamo a Torino nel 1967. Cesare Corvara è il primario del reparto di Cardiochirurgia dell'ospedale Le Molinette e ha un sogno: essere alla guida dell'equipe che realizzerà il primo trapianto di cuore della storia. Per farlo ha deciso di riportare in Italia l'astro nascente della cardiochirurgia Alberto Ferraris. Oltre a lui, Corvara ritiene fondamentale Delia Brunello, cardiologa dotata di enormi capacità diagnostiche. Quello che Corvara non sa è che tra i due giovani dottori c'è stato, in passato, un grande amore. Inizia così Cuori, lasciando intendendere con il titolo che non si parlerà soltanto in termini medici dell'organo che ci batte dentro al petto. La fiction si sviluppa su 8 prime serate per un totale di 16 episodi, che dopo il passaggio televisivo diventano disponibili sul servizio streaming di RaiPlay.

La serie, una coproduzione Rai Fiction e Aurora TV Banijay con il Centro di Produzione Rai di Torino e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, è diretta da Riccardo Donna e ha come protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei tre geniali e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino.

Cuori: la Trama della Sesta Puntata della Fiction di Rai1

Episodio 11 - Miracoli

Cesare rientra a sorpresa dagli Stati Uniti, causando imbarazzo tra Delia e Alberto che faticano a nascondere quello che è successo fra loro. Alberto sembra pronto a rivelare a tutti il suo amore per la cardiologa, ma lei è combattuta. Il rientro del primario è un duro colpo soprattutto per Mosca, che si trova a dover fare i conti con il suo operato durante l'assenza di Cesare.

Episodio 12 - La scelta di Mosca

In ospedale c'è trambusto: una nuova paziente, Margherita Bottai. La donna, in seguito ad una discussione con il marito, ha una crisi cardiaca e, nonostante venga operata con successo, le sue condizioni restano critiche. Delia improvvisa allora una tecnica che ha visto a Houston di cui si assume la responsabilità per un eventuale fallimento.

La sesta puntata di Cuori va in onda questa sera martedì 16 novembre alle 21:25 su Rai1.