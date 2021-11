Cuori: Stasera la Quarta Puntata della Nuova Fiction di Rai1

Anticipazioni TV

Va in onda questa sera 5 novembre la quarta puntata della nuova fiction di Rai1 intitolata Cuori, ambientata nella Torino di fine anni 60.

Va in onda stasera 5 novembre alle 21.25 su Rai1 la quarta puntata della fiction Cuori. Dedicata a un gruppo di pionieri della medicina degli anni 60, la serie racconta il momento in nacque la cardiochirurgia che rivoluzionò il mondo medico con sperimentazioni di nuove tecniche e sfide quotidiane ai limiti della scienza.

Siamo a Torino nel 1967. Cesare Corvara è il primario del reparto di Cardiochirurgia dell'ospedale Le Molinette e ha un sogno: essere alla guida dell'equipe che realizzerà il primo trapianto di cuore della storia. Per farlo ha deciso di riportare in Italia l'astro nascente della cardiochirurgia Alberto Ferraris. Oltre a lui, Corvara ritiene fondamentale Delia Brunello, cardiologa dotata di enormi capacità diagnostiche. Quello che Corvara non sa è che tra i due giovani dottori c'è stato, in passato, un grande amore. Inizia così Cuori, lasciando intendendere con il titolo che non si parlerà soltanto in termini medici dell'organo che ci batte dentro al petto. La fiction si sviluppa su 8 prime serate per un totale di 16 episodi, che dopo il passaggio televisivo diventano disponibili sul servizio streaming di RaiPlay.

La serie, una coproduzione Rai Fiction e Aurora TV Banijay con il Centro di Produzione Rai di Torino e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, è diretta da Riccardo Donna e ha come protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei tre geniali e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino.

Cuori: la Trama della Quarta Puntata della Fiction di Rai1

Episodio 7 - La verità

Delia è ancora sconvolta per quello che ha scoperto da Ilaria. È determinata a scoprire la verità che Alberto continua a negarle e così va da Luisa per chiederle aiuto. La donna, però, non ha intenzione di rivangare il passato e, per farla soffrire, si limita a umiliarla, mettendo in dubbio l'amore che Alberto provava per lei.

Episodio 8 - Dio non gioca a dadi

Alberto e Delia devono salvare una paziente che è diventata improvvisamente cianotica. Mosca approfitta del caso per rivalersi su Ferraris e sospenderlo dalla sala operatoria. Alberto si oppone, ma ha bisogno dell'aiuto di Delia per dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo, Rosa e Virginia sono costrette a fare i conti con l'attrazione che entrambe provano per Fausto.

La quarta puntata di Cuori va in onda questa sera domenica 5 novembre alle 21:25 su Rai1.