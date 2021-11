Cuori Anticipazioni: Stasera l'Ultima Puntata della Fiction su Rai1

Anticipazioni TV

Va in onda questa sera 28 novembre l'ottava e ultima puntata della fiction di Rai1 intitolata Cuori, ambientata nella Torino di fine anni 60.

Dedicata a un gruppo di pionieri della medicina degli anni 60, la serie ha raccontato il momento in nacque la cardiochirurgia che rivoluzionò il mondo medico con sperimentazioni di nuove tecniche e sfide quotidiane ai limiti della scienza e con questo appuntamento si avvia verso il gran finale. La fiction si è sviluppata su 8 prime serate per un totale di 16 episodi diventati disponibili sul servizio streaming di RaiPlay.

La serie, una coproduzione Rai Fiction e Aurora TV Banijay con il Centro di Produzione Rai di Torino e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, è diretta da Riccardo Donna e ha come protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei tre geniali e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino.

Cuori: la Trama della Settima Puntata della Fiction di Rai1

Episodio 15 - Cuori a metà

Le condizioni di Cesare stanno peggiorando. Il primario ha bisogno di un cuore nuovo e vuole che sia proprio Alberto a impiantarglielo. Alberto, però, non è lucido: si sente in colpa per quello che è successo a Luisa e per i sentimenti che prova per Delia. Anche la cardiologa si sente a disagio in presenza del marito.

Episodio 16 - Fino all'ultimo respiro

All'ospedale arriva un nuovo direttore sanitario, che si dimostra fin da subito fedele alleato di Mosca. Cesare non è certo disposto ad arrendersi, ma ormai manca solo la firma del Consiglio e il capochirurgo avrà vinto. E così, mentre Alberto e Delia restano in ospedale per studiare i bollettini medici che sono arrivati dal Sudafrica, Cesare decide di tornare a casa.

L'ottava e ultima puntata di Cuori va in onda questa sera domenica 28 novembre alle 21:25 su Rai1.