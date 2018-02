Cucine da Incubo, la nuova stagione: da stasera, domenica 25 febbraio 2018

Dopo aver solcato i mari della nostra Penisola con ‘O mare mio, Antonino Cannavacciuolo torna protagonista con la nuova stagione di Cucine da Incubo, in prima tv assoluta stasera, domenica 25 febbraio.

Sei puntate inedite che racconteranno le nuove missioni in giro per l’Italia dello chef stellato dalle grandi capacità imprenditoriali, per cercare di salvare alcuni ristoranti in crisi. Lo Chef metterà la sua esperienza al servizio dei ristoratori che, grazie ai suoi consigli, potranno superare problemi come disorganizzazione, menù obsoleti, piatti che non incontrano il favore dei clienti, servizio improvvisato e incompetenza.

Questa nuova edizione racconterà come il lavoro in cucina possa diventare positivo e propositivo, anche in senso sociale. Tra gli interventi, quello di uno chef non vedente che, grazie alla sua determinazione, continua a destreggiarsi dietro ai fornelli, anche meglio di prima, diventando un vero esempio per il titolare di un ristorante romano travolto dagli affanni e totalmente disorganizzato; l’aiuto eccezionale di un gruppo di bambini di una scuola elementare a due fratelli ristoratori, perennemente in conflitto; la storia di un ristorante di un paese colpito dal terremoto nelle Marche, che deve trovare le giuste motivazioni per andare avanti, ripartire e magari trasformarsi in un motore per tutta la comunità.

Tra le altre località di questa edizione ci saranno: la provincia di Genova, la provincia di Lucca e per la prima volta lo chef andrà in Abruzzo in provincia di Chieti.

In ogni puntata Cannavacciuolo arriverà nel locale per provare in prima persona il menù e valutare il cibo e il servizio. Osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menu. Anche il locale verrà sottoposto, in tempi record, a un make over da una squadra di architetti e interior designer, così da renderlo più accogliente e funzionale. Dopo questi interventi, lo staff sarà pronto a ricominciare, consapevole degli errori passati e forte dei consigli ricevuti, utili per il futuro. Al termine della serata, saluterà lo staff e si dirigerà verso un nuovo ristorante da salvare.

Cucine da Incubo ci aspetta questa sera, alle 21.25 su Nove.

Cucine Da Incubo Se cercate un rimedio contro il cibo scadente, venite sul NOVE: domenica alle 21.25 comincia la nuova stagione di #CucineDaIncubo, con Antonino Cannavacciuolo! 🍴🍝 😱 Pubblicato da NOVE su venerdì 23 febbraio 2018

