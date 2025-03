Costanza: Una paleopatologa con la passione della Storia e un mistero medievale da risolvere da Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Questa sera, domenica 30 marzo 2025, Miriam Dalmazio torna su Rai1 con un'appassionante storia d'amore e un mistero "antico" da risolvere. In prima serata arriva l'appassionante Fiction Costanza. Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere.

Questa sera, domenica 30 marzo 2025, non perdete il nuovo appuntamento con le Fiction di Rai1. In prima serata, precisamente alle ore 21.30, arriva Costanza, la nuova serie in quattro puntate con Miriam Dalmazio e Marco Rossetti per la regia di Fabrizio Costa e coproduzione Rai Fiction - Banijay Studios Italy. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa nuova storia d’amore che si tinge di Storia e di giallo.

Costanza: ecco di cosa parla la nuova Fiction di Rai1

Il mix tra mélo e giallo continua a farci compagnia nelle prime serate di Rai1. Da questa sera, 30 marzo 2025, arriva Costanza, adattamento televisivo del romanzo Questione di Costanza di Alessia Gazzola, il primo volume della trilogia dedicata alle vicende di Costanza Macallè, una giovane paleopatologa e mamma single, coinvolta non solo in una storia d’amore ma anche in un mistero che la porterà a scoprire la storia di una donna, che sembra somigliarle moltissimo ma che è vissuta anni e anni prima di lei. Due donne, due vite, un giallo e la Storia, quella che si studia sui libri di scuola e che appassiona chi, come Costanza studia i resti umani del passato per carpirne i segreti nascosti. E i segreti ci saranno anche nella nostra Costanza, l’appuntamento in quattro prime serate che – come abbiamo detto comincia oggi – e andrà in onda pure domani, lunedì 31 marzo 2025 – e che ci porta a fare un viaggio dalla Sicilia al Veneto, precisamente a Verona.

Miriam Dalmazio, protagonista di questa nuova serie, durante la conferenza stampa di presentazione della serie, si è detta molto contenta di aver interpretato questa donna, così tanto connessa con la storia e così tanto concentrata sulla sua vita, sul suo essere mamma e una donna moderna, imperfetta e fallibile ma soprattutto alle prese con le difficoltà di un lavoro precario e di una vita dove non sempre tutto va come previsto.

Costanza racconta in realtà due storie, due donne, Costanza da una parte e Selvaggia Di Staufen (figlia naturale di Federico II di Svevia), vissute in epoche diverse ma con degli elementi in comune che caratterizzano le loro vite. La sfida nel realizzare questa fiction, come rivelato dal regista Fabrizio Costa, è stata quella di realizzare un intreccio di due storie drammatiche, anzi melodrammatiche, distanti quasi 800 anni, e integrarle, renderle ritmicamente omogenee. Una sfida che è partita da un romanzo e che da questo ha costruito nuovi intrecci e nuove storie ma che ha anche tratteggiato un personaggio storico come quello di Selvaggia, sottilineando l’importanza di raccontare la Storia del nostro paese ma anche le difficoltà che la ricerca ha tutt’ora nel continuare il suo lavoro. Ma Costanza è anche un racconto di solidarietà femminile e di presa di coscienza di sé. Lo dimostrano il personaggio di Giulia Arena, Federica, storica compagna di Marco – vecchio amore della protagonista – che mette da parte se stessa e la rinvincita personale per un bene più alto ma lo dimostra anche lo stesso Marco, interpretato da Marco Rossetti, che scopre di avere un ruolo che non pensava di avere già e che deve rimettere tutto in discussione. Ma capiamo meglio quanto vi stiamo rivelando, scoprendo la trama di questo nuovo appuntamento.

Costanza: ecco la Trama della Fiction

Costanza è una giovane madre sigle che abita a Messina con la figlia Flora (Elena Sophia Senise); è laureata in medicina ed è specializzata in paleopatologia. Non trovando lavoro sul campo, sbarca il lunario facendo la rider per una catena di food delivery. La sua vita cambia quando vince un assegno di ricerca in un prestigioso Dipartimento di Paleopatologia a Verona, diretto dal severo Professor Melchiorre, interpretato da Franco Castellano e in cui lavorano Celestina (Carola Stagnaro) attenta segretaria del professore ma anche Diana e Anselmo (Caterina Shulha e Davide Iacopini) marito e moglie, lei storica del dipartimento e lui archeologo.

Nella foto: Costanza e Diana, che scopriranno di essere rivali

Costanza accetta sia perché si tratta di un’opportunità irripetibile sia perché potrà riabbracciare sua sorella minore Antonietta, detta Toni (Eleonora De Luca), che abita proprio là e svolge la professione di psicologa. A Verona abita però anche Marco, il padre di Flora, un architetto all’apice della sua carriera e pronto a sposarsi con Federica, la sua fidanzata di una vita, che lui ha tradito anni prima per un’avventura fugace con Costanza. La protagonista non gli ha mai rivelato di essere rimasta incinta proprio perché, allora, aveva capito che tra loro non avrebbe mai funzionato. Flora è una bambina molto vivace ma soprattutto intelligente e sua madre si trova a dover rispondere a quelle domande che prima o poi sarebbero arrivate. La piccola vuole conoscere suo padre e ora che si trovano nella stessa città, potrebbe succedere. Ovviamente Marco scopre di essere diventato papà e si dimostra premuroso e attento, colpendo sua figlia ma anche la stessa Costanza, che invece di trovare in Federica una rivale, si ritrova a confrontarsi con una donna molto sensibile e in grado di capire. Un quadretto di una famiglia allargata a cui si aggiunge Ludovico (Lorenzo Cervasio), studioso di lingue antiche, simpatico e affascinante, che diventa subito alleato di Costanza nel Dipartimento e con il quale nasce una fortissima attrazione.

A tutto questo si aggiunge un misterioso ritrovamento. Vengono rinvenute le ossa della principessa Selvaggia di Staufen (Bianca Panconi), una donna dai capelli rossi, madre di una ragazzina simpatica di nome Biancofiore (Mia Eustacchio) ma anche figlia naturale di Federico II di Svevia (Kaspar Capparoni) e moglie infelice del rissoso Ezzelino III Da Romano (Alessandro Cremona). Costanza capisce di avere molto in comune con questa donna del passato e vuole scoprire tutto di lei ma soprattutto parlarne e farla conoscere al mondo. Per questo comincia a registrare dei podcast sulla sua vita mentre cerca di tenere in ordine la sua.

Costanza: la prima puntata va in onda stasera su Rai1, ecco le anticipazioni

Costanza va in onda in prima serata su Rai1 con una puntata divisa in due episodi. Ecco le anticipazioni di stasera, domenica 30 marzo 2025:

Nel primo episodio, Costanza ha appena finito il suo turno da rider per le strade di Messina e scopre di aver vinto un assegno di ricerca in paleopatologia a Verona, dove vive sua sorella Toni. Per la ragazza è un sogno che si realizza e potrà anche riabbracciare la sua sorellina a cui è molto legata. Flora, sua figlia di sei anni, insiste per conoscere suo padre Marco, che abita proprio a Verona. Costanza decide di contattarlo. Durante il suo primo giorno di lavoro, la nostra protagonista viene accolta dal filologo Ludovico e analizza accanto a lui uno scheletro, che si rivela essere di Selvaggia di Staufen, figlia di Federico II di Svevia. Incoraggiata dal collega, Costanza inizia a registrare un podcast in cui racconta le sue ricerche.

Nel secondo episodio, Marco rimane sconvolto dalla notizia di essere padre e litiga con Costanza. Nonostante questo, la rivelazione lo colpisce dritto al cuore e una mattina decide di seguire Costanza e Flora sino a scuola per vedere la figlia da vicino. Tra la nostra protagonista e Ludovico nasce una particolare simpatia ma lei esita perché il giovane ha divorziato da poco. Costanza è convinta che Selvaggia avesse una figlia e cerca di ricavare del DNA dalla treccia di capelli trovata accanto allo scheletro e registra tutto. Il professor Melchiorre rompe questo iniziale idillio e rivela alla nuova arrivata e alla sua collega Diana che dovranno contendersi l’ultimo posto rimasto nel Dipartimento per un incarico di tre anni.

Costanza va in onda da stasera in prima serata su Rai1 per quattro appassionanti appuntamenti.