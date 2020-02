Coronavirus: le dichiarazioni del console cinese Song Xuefeng, stasera a Dritto e Rovescio

Anticipazioni TV

Scopriamo di che cosa si parlerà e quali saranno gli ospiti di stasera su Rete 4 nella trasmissione condotta da Paolo Del Debbio.

Stasera, giovedì 13 febbraio 2020, andrà in onda su Rete 4, il nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, l’approfondimento giornalistico condotto da Paolo del Debbio.

Dritto e Rovescio: i Temi e gli Ospiti della puntata di stasera

Al centro della puntata, il Coronavirus.

Questa sera, ascolteremo le parole del console cinese Song Xuefeng. Ai microfoni della trasmissione, quest'ultimo ha dichiarato: "La chiusura dei collegamenti aerei da parte dell'Italia è un fatto che non avremmo mai voluto vedere". Il console ha poi aggiunto: "Il blocco è avvenuto all'improvviso e ha causato l'interruzione del flusso sia delle merci che delle persone, danneggiando gli scambi bilaterali. Inoltre, il governo italiano non ci ha informato in anticipo della sua decisione, mettendoci in difficoltà. Ma l'Oms dice che questo è 'il momento della scienza e non della paura'. Perciò voglio fare un appello forte: Chiedo al governo italiano di riaprire subito i collegamenti aerei!". E alla domanda se in caso il blocco continuasse ci possano essere delle ripercussioni della Cina verso l'Italia, Song Xuefeng ha risposto: "C'è un proverbio cinese che dice che la vera amicizia si vede nella difficoltà. L'epidemia è una cosa temporanea, mentre l'amicizia dura nel tempo. E un'amicizia che ha saputo superare le difficoltà insieme sarà più solida".

Prenderà parte al dibattito sul Coronavirus Giovanni Rezza (Direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'ISS), i deputati Alessandro Morelli (Lega) ed Alessia Rotta (Pd), Maurizio Belpietro ed Alessandro Meluzzi.

Si toccherà anche il tema dell'immigrazione, con Vittorio Feltri, il senatore Massimo Mallegni (FI), il deputato Gennaro Migliore (Italia Viva) e Vauro Senesi. In più, le telecamere di Dritto e Rovescio mostreranno la situazione di alcuni immigrati sulle navi e nei centri di accoglienza.

Per finire, uno spazio sarà dedicato anche al Festival di Sanremo: ospiti in studio il cantante Shalpy, Vladimir Luxuria, Alba Parietti, Mario Adinolfi e Luigi Amicone, pronti a commentare il grande e tradizionale evento di Rai 1 che si è da poco concluso.

Dritto e Rovescio andrà in onda stasera, su Rete 4, alle 21.25.