Coronavirus: le conseguenze economiche in Italia, stasera a Cartabianca su Rai 3 e a DiMartedì su La7

Anticipazioni TV

Attualità e politica: su Rai 3 con Bianca Berlinguer e su La7 con Giovanni Floris.

Stasera, martedì 3 marzo 2020, c'è il doppio appuntamento con l'attualità e la politica: su Rai 3 va in onda Cartabianca, presentato da Bianca Berlinguer, su La7, invece, viene trasmesso DiMartedì, condotto da Giovanni Floris.

Cartabianca: I temi e gli ospiti della puntata di stasera

Bianca Berlinguer si occuperà dell'attualità e della cronaca italiana, e lo farà approfondendo i temi che, nel nostro paese, accendono il dibattito. Presenti in studio, come di consueto, anche alcuni ospiti, provenienti dal mondo della politica e da quello dello spettacolo.

Al centro della puntata di stasera, il Coronavirus. Superata l'angoscia del primo impatto, si cerca di affrontare il problema dell'epidemia con nuove strategie, decisamente più razionali. Ci sono già i primi guariti, e adesso la grande preoccupazione riguarda anche le conseguenze che porrebbero esserci sulla nostra economia, con cui tutti saremo chiamati a fare i conti quando questa emergenza sarà finita.

DiMartedì: Le anticipazioni della puntata di stasera

Anche stasera un nuovo appuntamento con l'informazione: il talk show condotto dal giornalista Giovanni Floris che andrà in onda in prima serata. Con alcuni esperti, si discuterà di attualità, politica, economia e cultura. In questa puntata, protagonista sarà ovviamente l'epidemia che sta scuotendo il nostro Paese, e non solo. Come sempre, ci saranno dibattiti, interviste, collegamenti, mini talk, servizi di approfondimento, e non mancheranno i sondaggi del presidente Ipsos, Nando Pagnoncelli, e la satira del comico Gene Gnocchi.

Non perdete l'appuntamento di stasera alle 21.20 con Cartabianca e DiMartedì, rispettivamente su Rai 3 e La7.