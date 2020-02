Coronavirus in Italia, stasera a Cartabianca su Rai 3 e a DiMartedì su La7

Anticipazioni TV

Attualità e politica: su Rai 3 con Bianca Berlinguer e su La7 con Giovanni Floris.

Stasera, martedì 25 febbraio 2020, c'è il doppio appuntamento con l'attualità e la politica: su Rai 3 va in onda Cartabianca, presentato da Bianca Berlinguer, su La7, invece, viene trasmesso DiMartedì, condotto da Giovanni Floris.

Cartabianca: I temi e gli ospiti della puntata di stasera

Bianca Berlinguer si occuperà dell'attualità e della cronaca italiana, e lo farà approfondendo i temi che, nel nostro paese, accendono il dibattito. Presenti in studio, come di consueto, anche alcuni ospiti, provenienti dal mondo della politica e da quello dello spettacolo.

Al centro della puntata di stasera, il Coronavirus. Scuole e locali pubblici chiusi in molte regioni del Nord, migliaia di persone in isolamento: perché questo virus si sta diffondendo più in Italia che in altri Paesi? Quali conseguenze avrà il contagio sulla nostra salute ma anche sulla nostra economia e su quella dell'intero pianeta? Come mantenere alta la guardia senza cedere al panico? A queste e a molte altre domande si tenterà di dare riposta con la Berlinguer ed i suoi ospiti.

DiMartedì: Le anticipazioni della puntata di stasera

Anche stasera un nuovo appuntamento con l'informazione: il talk show condotto dal giornalista Giovanni Floris che andrà in onda in prima serata. Con alcuni esperti, si discuterà di attualità, politica, economia e cultura. In questa puntata, protagonista sarà sempre l'epidemia. In più, la presidente Marta Cartabia ci guiderà all'interno del Palazzo della Consulta alla scoperta della Corte Costituzionale. Come sempre, ci saranno dibattiti, interviste, collegamenti, mini talk, servizi di approfondimento, e non mancheranno i sondaggi del presidente Ipsos, Nando Pagnoncelli, e la satira del comico Gene Gnocchi.

Non perdete l'appuntamento di stasera alle 21.20 con Cartabianca e DiMartedì, rispettivamente su Rai 3 e La7.