Coronavirus: Fuori dal Coro cambia studio per assicurarsi la presenza di Pubblico e Ospiti

Anticipazioni TV

Confermato l'appuntamento con Fuori dal Coro, ma Giordano cambia studio per permettere la presenza di pubblico e ospiti. Al centro della puntata, l'Emergenza Coronavirus.

Stasera, martedì 17 marzo 2020, va in onda in prima serata su Rete 4 un nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, il programma di approfondimento ed inchiesta condotto da Mario Giordano.

Viste le numerose chiusure e slittamenti che hanno interessato i palinsesti Mediaset in questi giorni di quarantena, temevamo saltasse anche il consueto appuntamento del martedì con il talk show di Giordano, è invece confermata la prima serata di Rete 4, cambia solo la sede: la trasmissione andrà in onda dallo studio Cinque del centro di produzione Mediaset, invece che dallo studio Uno del Centro Safa Palatino di Roma. Spostamento che a quanto pare garantirà la presenza del pubblico e degli ospiti, come già accaduto per Dritto e Rovescio.

Il Talk show contribuirà allo sforzo della rete di rafforzare l’offerta informativa in questi giorni segnati dell'Emergenza e dedicherà l’intera puntata all’epidemia da Coronavirus che sta affliggendo il nostro Paese e il mondo intero. Il tema verrà trattato con il prezioso contributo di esperti e specialisti. Si affronterà inoltre anche il problema degli sprechi in Italia e non mancherà in chiusura, la solita classifica degli argomenti più discussi su Internet nel corso della settimana appena trascorsa.

Fuori dal Coro va in onda stasera, alle 21.25 su Rete4.