Coronavirus e la scomparsa di Luca Cristello, stasera a Chi l'ha visto?

Anticipazioni TV

Federica Sciarelli torna a parlare di Coronavirus e della scomparsa di Luca Cristello.

Stasera, mercoledì 26 febbraio 2020, alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda un nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?. In questa puntata, Federica Sciarelli tornerà a parlare di Coronavirus, con aggiornamenti sul morbo che sta tormentando il nostro paese. In puntata nuove rivelazioni sul caso della scomparsa di Luca Cristello.

Chi l'ha visto? Ecco di che cosa si parlerà nella puntata di stasera

Chi l'ha visto? torna a parlare di Coronavirus dopo la puntata del 5 febbraio scorso. Federica Sciarelli si occuperà di dare preziosi aggiornamenti sul problema che sta affliggendo l'Italia e che sembra propagarsi velocemente in tutta la penisola. Un'attenta riflessione su un'emergenza ormai nazionale e che ha registrato ben 323 picchi nella Regione Lombardia e in quella del Veneto. Negli ultimi giorni la notizia dei primi contagi in Sud Italia così come fuori dai nostri confini. 11 le vittime accertate, tutte con un quadro clinico già problematico prima di contrarre il virus. Si attendono rassicurazioni in merito ma intanto si sta procedendo a introdurre misure cautelative, per evitare la diffusione a macchia d'olio.

In puntata anche aggiornamenti suoi casi di scomparsa con documenti inediti e appelli dei familiari. In studio, questa sera, la sorella di Luca Cristello, che afferma: “Mio fratello è stato rapito. Era solo un ragazzino, aveva 14 anni, ma nessuno lo sta più cercando”. Di Luca non si hanno più notizie dal 17 maggio del 2002. Il giovane, secondo le testimonianze, è stato visto l'ultima volta in piazza a Francica, dove – sempre secondo le dichiarazioni di un testimone – sarebbe salito su un'auto scura. Da allora il nulla. La famiglia attende con ansia di sapere cosa sia successo. Chi l'ha visto? Torna a occuparsi di un caso aperto ormai da diciotto anni.

Non perdete l'appuntamento di stasera con Chi l'ha visto? in onda alle 21.20 su Rai3.