Coppa Italia Stasera Inter - Lazio: dove e come vederla in Diretta TV e Streaming

I quarti di finale della Coppa Italia si chiudono stasera con la sfida Inter-Lazio, la vincitrice incontrerà il Milan uscito vincente dallo scontro con il Napoli. L'altra semifinale si giocherà invece tra Atalanta-Fiorentina che hanno eliminato rispettivamente Juve e Roma, sconfitta nello scontro di ieri con un sonoro 7-1. Cruciale sarà dunque il match di stasera trasmesso in chiaro su Rai 2 a partire dalle 20:50. Il postpartita con dichiarazioni e interviste ai protagonisti della gara andrà invece in onda su Rai Sport nello spazio dedicata a Calcio & Mercato. Sarà possibile inoltre seguire l'incontro anche in streaming sulla piattaforma Rai Play.

Lo stadio Giuseppe Meazza di Milano ospiterà la partita tra l'Inter di Spalletti e la Lazio di Inzaghi, i primi non vinco l'ambito trofeo nazionale ormai dal lontano 2011, i biancocelesti invece hanno stretto l'ultima volta la Coppa nel 2013, quando hanno trionfato sull'avversaria di casa, la Roma. Entrambe le squadre, reduci da qualche passo falso in campionato, sono dunque molto motivate e pronte a lottare per accaparrasi il titolo.

Per questa ultima gara valida per i quarti di finale, Luciano Spalletti ha intenzione di tornare al 4-3-3 con Handanovic a difendere la porta e D’Ambrosio, Skriniar, Miranda e Asamoah. A centrocampo invece, Gagliardini, Brozovic e Borja Valero. Mentre in attacco, escluso Perisic, troveremo Matteo Politano e Candreva ad aiutare Mauro Icardi.

Simone Inzaghi, invece, ha scelto un 3-5-1-1 con Strakosha a difendere i pali, Wallace, Acerbi e Radu invece in difesa. Schierati a centrocampo Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Berisha e Durmis. In attacco la coppia Caicedo e Immobile.

Probabili Formazioni

Inter (4-3-3): Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah, Gagliardini, Brozovic, Borja Valero, Politano, Icardi, Candreva. All. Spalletti.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha, Wallace, Acerbi, Radu, Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Berisha, Durmisi, Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.